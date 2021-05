Un club indien participera au tournoi pilote du championnat des clubs féminins de l’AFC 2021

2022 sera une année historique pour le football féminin indien avec deux événements internationaux majeurs – la Coupe d’Asie Féminine de l’AFC 2022 et la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022 – qui se dérouleront en Inde. Dans la perspective des méga-événements, une autre étape sera franchie car un club indien devrait participer au championnat des clubs féminins de l’AFC 2021, un tournoi pilote bientôt mis en œuvre par la Confédération asiatique de football.

Le tournoi mettra en vedette huit équipes de huit nations différentes et se jouera du 30 octobre au 14 novembre 2021. Le groupe A (est) sera composé de clubs représentatifs du Taipei chinois, du Myanmar, de la Thaïlande et du Vietnam, tandis que le groupe B (ouest) est mis à présenter un club chacun de l’Inde, l’Iran iranien, la Jordanie et l’Ouzbékistan où l’Inde sera représentée par les champions de la Hero Indian Women’s League.

Le secrétaire général de l’AIFF, Kushal Das, a déclaré que la compétition donnera un «énorme coup de pouce» au football féminin en Inde. «Un club indien participant au championnat des clubs féminins de l’AFC est une excellente occasion de stimuler la croissance du football féminin en Inde. Nous avons déjà deux événements internationaux – la Coupe d’Asie Féminine de l’AFC et la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, prévus en 2022. En prélude à cela, la représentation indienne au Championnat des Clubs redéfinira davantage le football féminin en Inde dans une large mesure en capturant le l’imagination de tous les fans », a déclaré le secrétaire général.

L’AFC aura également une mise en œuvre progressive du système de licence des clubs féminins de l’AFC afin de préparer les clubs et les associations membres, en prévision de la Ligue des champions féminine de l’AFC prévue en 2023. L’AIFF commencera bientôt à organiser des ateliers à ce sujet pour les clubs à travers le pays. .

