Un club en ébullition éclipsé par le LAFC voisin

L’une des franchises les plus réussies de la Major League Soccer a connu des moments difficiles. Les fans de LA Galaxy manifestent contre le président de leur club. Leur voisin LAFC a pris tous les feux de la rampe, ainsi que des signatures d’étoiles. Pendant ce temps, leur reporter local les appelle une blague.

Temps de Los Angeles L’écrivain de football Kevin Baxter n’a pas hésité à discuter de la situation inquiétante actuelle avec le Galaxy. Après tout, le club historique ne s’est qualifié pour les séries éliminatoires que deux fois en six ans. Et ils ont même été largués de la compétition par leurs rivaux locaux LAFC la dernière fois.

Mais cela semble beaucoup plus profond que cela pour les fans de Galaxy.

Le président d’équipe au cœur des enjeux LA Galaxy

Les supporters du club protestent depuis un certain temps déjà contre le président de Galaxy, Chris Klein. Un mélange de mauvaises performances sur le terrain, de mauvaises signatures et d’une insouciance perçue dans l’ensemble a frotté les fans dans le mauvais sens. Ce dédain pour Klein a culminé le week-end dernier lorsque certains supporters ont apporté des banderoles et scandé “Klein dehors !” dans la préparation du match de pré-saison du Galaxy contre le New York City FC. Les hôtes ont perdu le match, 2-1.

Les responsables de Galaxy ont de nouveau été au centre de l’embarras lorsque le projet de déménagement de Julian Araujo à Barcelone a échoué en raison de retards dans la paperasserie. La FIFA a refusé l’accord de plus de 4 millions de dollars parce que les documents ont été soumis avec 18 secondes de retard. Le Barça a été principalement blâmé pour l’épreuve, mais des modifications tardives de l’accord ont probablement causé le retard. Reste à savoir si le Galaxy a ordonné les changements.

Le club a même été récemment sanctionné par la MLS pour avoir enfreint le budget salarial et les directives de la liste. L’acquisition par transfert de Cristian Pavon a été au cœur de l’infraction. Klein a également été temporairement suspendu de ses “responsabilités liées au sport” en raison de l’enquête.

Malgré l’expiration du contrat de Klein à la fin de la saison 2022, il est revenu avec le club pour la prochaine campagne. Le Galaxy a terminé quatrième de la conférence ouest la saison dernière et a finalement été éliminé des séries éliminatoires par LAFC au deuxième tour.

El Trafico pourrait encore établir un nouveau record de fréquentation

Pour frotter un peu plus le sel, il semble que El Tráfico du 25 février pourrait établir un record de fréquentation pour la MLS. Bien que cela puisse sembler être une bonne nouvelle pour le match prévu au Rose Bowl, les rapports indiquent que la plupart de la foule sera des fans de LAFC, pas de LA Galaxy.

LAFC est actuellement l’une des équipes les plus chaudes de la ligue. Après tout, ils ont remporté leur premier titre MLS en novembre. Un rapport récent a même affirmé que le club était la franchise la plus précieuse de la MLS avec un record de 1 milliard de dollars. La valeur du Galaxy était, comme on pouvait s’y attendre, juste derrière ses rivaux à 925 millions de dollars.

Néanmoins, l’équipe la plus gagnante de l’histoire de la MLS doit trouver un moyen de réussir sa saison 2023. Galaxy a toujours du talent dans l’équipe et doit démarrer rapidement plus tard ce mois-ci. Plusieurs mauvais résultats pour commencer la campagne ne feraient qu’empirer les choses.

PHOTO : IMAGO / ZUMA Wire