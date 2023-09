Un club de strip-tease de la région de Détroit déclare que les travailleurs de l’UAW bénéficient d’un accès gratuit pendant toute la durée de la grève | Nouvelles de la région métropolitaine de Détroit | Détroit

Cliquez pour agrandir Shutterstock « En raison de leur travail acharné et de leur dévouement, nous avons décidé de redonner en ces temps d’incertitude », a déclaré un représentant du club de strip-tease Dream Girls Detroit à propos des grévistes de l’UAW.

Alors que la grève de l’UAW se poursuit, un club de strip-tease local fait sa part pour aider les travailleurs de l’automobile pendant leur conflit de travail historique.

Filles de rêve Détroit à Lincoln Park déclare qu’il offrira une entrée gratuite aux membres de l’UAW pendant toute la durée de la grève.

« Les Travailleurs unis de l’automobile ne sont pas seulement essentiels à la ville de Détroit, mais aussi à l’infrastructure de notre pays dans son ensemble », a déclaré Andrea Woods, directrice des relations communautaires et des finances de Go BEST !, qui représente Dream Girls. « Grâce à leur travail acharné et à leur dévouement, nous avons décidé de redonner en ces temps d’incertitude. »

Les travailleurs de l’UAW doivent fournir une preuve d’emploi pour bénéficier de l’accord et être âgés de 21 ans ou plus.

Sous la direction de son nouveau président Shawn Fain, le syndicat a lancé sa toute première grève contre les trois grands constructeurs automobiles de Détroit en même temps. Vendredi, 25 000 membres de l’UAW étaient en grève à travers le pays, réclamant, entre autres revendications, des salaires plus élevés et une semaine de travail de 32 heures.

Sur le chemin du club de strip-tease, les membres de l’UAW pourraient envisager de s’arrêter à Ultra Cannabis ou à la Greenhouse of Walled Lake, qui proposent tous deux des offres sur l’herbe aux membres de l’UAW pendant toute la durée de la grève.

Abonnez-vous aux newsletters du Metro Times.

Suivez-nous: Actualités de Google | Actualité | Reddit | Instagram | Facebook | Twitter