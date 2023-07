Un club de Premier League entre en chasse pour signer Yunus Musah

Bien que Valence ait connu des difficultés au cours des dernières saisons, Yunus Musah a été un joueur constant pour l’équipe de la Liga. Le joueur de l’équipe nationale américaine a quitté le programme jeunesse d’Arsenal en 2019 et est un habitué de Los che.

En 2022-23, il a joué 2358 minutes en 37 matchs toutes compétitions confondues et a enregistré deux passes décisives. Il a également 27 sélections pour l’équipe nationale des États-Unis et a participé à plus de 100 matchs de haut niveau au niveau des clubs.

Compte tenu de la promesse évidente de son jeu, le joueur de 20 ans fait l’objet de rumeurs de transfert depuis un certain temps. Il a été spéculé qu’il rejoindrait la liste des joueurs américains qui seront transférés en Serie A cet été.

Musah semble être en route pour la Serie A aux côtés d’autres membres de l’USMNT

Au cours de la semaine ou des deux dernières semaines, des rapports ont lié l’AC Milan à un transfert pour la sensation émergente. À la lumière du départ imminent de Sandro Tonali à Newcastle, la hiérarchie Rossoneri envisage plusieurs possibilités pour reconstituer l’entrejeu.

Il a été rapporté lundi que le géant italien avait fait son approche, déposant une offre officielle de 17 millions d’euros (18,6 millions de dollars), et les discussions sont toujours en cours pour le moment. Néanmoins, un certain nombre de clubs anglais restent résolus dans leur poursuite de Musah et s’attendent à les surenchérir.

L’AC Milan face à la concurrence féroce de Fulham

Le Sun rapporte que Fulham se prépare à offrir 20 millions d’euros (21,8 millions de dollars). Selon des informations, l’intense intérêt des Cottagers pour le milieu de terrain américain fait partie d’un plan plus vaste visant à maintenir leur statut en Premier League.

Le fait que Musah pourrait retourner à Londres leur donne un avantage distinct. Si le milieu de terrain vedette de Fulham, Joao Palhinha, part pendant l’intersaison, il pourrait y avoir une plus grande incitation à poursuivre cet objectif.

Crédit photo : IMAGO / Vicente Vidal Fernandez