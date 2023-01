Un club de Premier League dément les spéculations sur la vente de Davos

Manchester United a récemment révélé qu’il recherchait un investissement financier

Manchester United a démenti les spéculations selon lesquelles un salon de luxe, doté d’une vitrine haut de gamme, mis en place avant le Forum économique mondial de Davos, en Suisse, vise à attirer l’attention des investisseurs milliardaires.

Le club de Premier League a révélé en novembre qu’il recherchait un investissement ou même une vente pure et simple, quelque 17 ans après son rachat par la famille américaine Glazer.

Depuis lors, il est entendu qu’aucune offre formelle n’a été reçue, mais il a été signalé que le club s’intéressait à l’Arabie saoudite, au Qatar et aux États-Unis, ainsi qu’à l’homme le plus riche du Royaume-Uni, Jim Ratcliffe.

Et tandis que des offres officielles devraient être soumises dans les semaines à venir, un porte-parole de Manchester United a nié que le salon temporaire de Davos soit une plaque tournante pour les pourparlers qui auront lieu tout au long du Forum économique mondial, qui a commencé lundi et se poursuivra jusqu’au 20 janvier.

Manchester United cherche un acquéreur et a installé une vitrine sur la Promenade de Davos. Je me demande si des milliardaires se promèneront et feront une offre.

Il convient de noter que les Saoudiens ont des biens immobiliers de premier ordre à proximité… pic.twitter.com/y4BcpUSdR1

