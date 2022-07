Un club de patinage suédois contraint d’annuler une masterclass russe – rapports

Alexandra Trusova devait diriger les cours à Stockholm fin août

La médaillée d’argent olympique russe Alexandra Trusova n’organisera plus de masterclasses à Stockholm après que la Fédération suédoise de patinage artistique les a annulées, selon des informations.

Les cours devaient se dérouler sur deux jours le week-end des 27 et 28 août dans la capitale suédoise, tout en coûtant environ 1 895 couronnes suédoises (185 $) pour les habitants cherchant à imiter la prodigieuse jeune fille de 18 ans et à apprendre quelques conseils d’elle. .

Selon Match TV, les espoirs en herbe n’auront cependant pas la chance de rencontrer leur idole après que la fédération suédoise ait envoyé une lettre aux clubs de patinage confirmant son souhait, affirmant que les cours seraient “contraire aux valeurs de l’association” et capable de provoquer “de graves dommages au patinage artistique suédois.”

Match avait également rapporté jeudi que la Fédération de patinage artistique de Stockholm avait fait une demande similaire, qui a maintenant été entendue.

Les billets étaient toujours disponibles à l’achat sur le site officiel de l’événement vendredi matin, bien que le service de presse du club Djurgardens IF Konstakning ait confirmé à TASS que l’événement avait été annulé.

Cette décision est sans aucun doute influencée par les sentiments de la Suède à l’égard de l’opération militaire russe en Ukraine, qui a ailleurs vu les patineurs russes bannis de la compétition internationale par l’Union internationale de patinage (ISU), ce qui signifie qu’ils manqueront l’intégralité de la saison 2022/23. La Russie a également été dépouillée du Grand Prix traditionnel qu’elle organise chaque année dans le cadre de la série ISU.

Réagissant aux nouvelles concernant Trusova, la légendaire entraîneure Tatiana Tarasova a laissé entendre que la décision avait été prise par l’ISU et non par la fédération suédoise.

“Je pense qu’ils ont mis la pression sur les Suédois” Tarasova a déclaré à Match TV.

“Les Suédois ont reçu un appel de la fédération internationale, disant qu’il ne devrait pas y avoir d’athlètes russes, qu’ils ne participeraient à aucune compétition, et donc, probablement, il était impossible d’enseigner.

“Au départ, quand on a appris l’existence de la classe de maître de Trusova, je m’attendais à ce que quelque chose se passe.”

Bien que la «reine du quad» Trusova soit maintenant bloquée à Stockholm, elle et ses collègues stars russes du patinage artistique de Pékin 2022, Anna Shcherbakova et Kamila Valieva, pourraient toujours se rendre en Chine pour une tournée lucrative.

Plus tôt cette semaine, Li Jun de Beijing Global Dynamic Media a expliqué comment le trio russe jouit d’une immense popularité dans le pays le plus peuplé du monde, faisant ainsi d’une série d’émissions un succès potentiel à succès.

Alors que Shcherbakova a remporté l’or en simple féminin, Valieva a été l’une des héroïnes d’une victoire par équipe avant qu’une ligne de dopage n’affecte sa performance dans la compétition individuelle.

“Nous prévoyons activement une tournée d’athlètes russes telles qu’Anna Shcherbakova, Alexandra Trusova et Kamila Valieva en Chine, ce qui leur sera en fait très bénéfique à l’avenir”, a-t-il ajouté. Li a déclaré au point de vente russe RIA, tout en révélant qu’ils sont collectivement connus sous le nom de “Sanva” en Chine, ce qui signifie “Trois Va” en référence aux terminaisons de leurs noms de famille.

“Nous espérons que les Sanva – Shcherbakova, Trusova et Valieva – pourront bientôt venir en Chine pour participer à un spectacle sur glace afin de répondre au désir de nombreux fans et leur donner l’opportunité de voir en direct les performances des patineurs russes, car ils skate incroyablement magnifiquement et de manière impressionnante”, Li a également dit.

Bien qu’elle n’ait réussi qu’à terminer deuxième à Pékin, Trusova est entrée dans l’histoire en devenant la première patineuse féminine à réussir cinq quads en une seule routine.