Les motards du «Harley Santa Club» ont conduit leurs motos dans la capitale japonaise pour sensibiliser à la maltraitance des enfants et livrer des jouets aux orphelins.

Cette année, l’événement généralement important a été réduit à environ 100 participants, dont beaucoup portent des masques, en raison de la pandémie de Covid-19. Le défilé a été suivi d’une course de jouets pour donner des jouets et des bonbons aux enfants vivant dans des orphelinats.

Le club a noté que les enfants sont devenus plus vulnérables à la violence domestique et aux abus en raison des confinements.

«Surtout à cause de la pandémie de coronavirus cette année, je pense qu’il y a de nombreux cas de maltraitance d’enfants [that are] hors de vue, « Takashi Mine, directeur de l’événement, a déclaré à Reuters.

«Il est très probable maintenant que les parents élimineront le stress de leurs enfants après avoir perdu leur emploi», a-t-il prévenu.

Les membres des clubs de motards du monde entier organisent des événements annuels consacrés à la protection des enfants et à l’aide aux mineurs dans le besoin.

