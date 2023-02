Un club de Ligue 1 porte plainte à la police pour une vidéo porno tournée dans un stade

Nice a été alerté des images après leur publication en ligne et a pris des mesures immédiates. CLÉMENT MAHOUDEAU/AFP via Getty Images

Le club de Ligue 1 de Nice a déposé une plainte auprès de la police après qu’une vidéo pornographique a été filmée dans son stade lors d’un match le mois dernier, a confirmé le club à ESPN.

La vidéo amateur, facilement accessible en ligne, a été filmée dans les toilettes de l’Allianz Riviera lors de la victoire 1-0 de Nice sur Lille le 29 janvier.

Le club a été alerté après que la séquence – dans laquelle l’acteur révèle qu’elle a été tournée au stade – a été publiée en ligne et a pris des mesures immédiates.

Nice Eco Stadium, la société qui exploite l’Allianz Riviera, a également porté plainte.

Nice est cinquième de la Ligue 1 et appartient à Sir Jim Ratcliffe, l’homme le plus riche de Grande-Bretagne et candidat à l’achat de Manchester United.