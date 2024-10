Un club de la MLS envisage de signer Mohamed Salah et Kevin De Bruyne dans le cadre d’un accord à succès: rapports

La nouvelle équipe de la Major League Soccer, le San Diego FC, aurait l’intention de recruter Mohamed Salah et Kevin De Bruyne l’été prochain. Le San Diego FC est le dernier ajout à la ligue et sera présent à partir de la saison 2025. Ils sont la franchise la plus chère de la ligue et veulent attirer de grands noms dès leur première saison.

Selon un rapport de TBR Football, la signature de Salah et De Bruyne sur des transferts gratuits fait partie des principaux objectifs de la nouvelle équipe de la MLS. Ils ont actuellement deux des trois emplacements de joueurs désignés ouverts après la signature de Hirving Lozano.

L’homme d’affaires anglo-égyptien Sir Mohamed Mansour, propriétaire de l’équipe de MLS, ferait pression pour que le duo de Premier League rejoigne son équipe l’été prochain. Cependant, ils sont confrontés à la concurrence des équipes de la Saudi Pro League, car les deux joueurs auraient des offres de contrat sur leur table.

Cristiano Ronaldo aurait poussé Al Nassr à signer De Bruyne l’été prochain. Il pense que la star de Manchester City peut les aider à réduire l’écart avec Al Hilal et à leur remporter le titre de champion.

Mohamed Salah a été une cible pour Al Ittihad, et leur offre aurait été rejetée pour l’attaquant en 2023. La star de Liverpool s’est vu offrir un salaire comparable à celui de Ronaldo et la partie du Moyen-Orient souhaite le recruter.

Manchester City et Liverpool, en revanche, n’auraient pas renoncé à prolonger le contrat de leur joueur respectif.

Mohamed Salah et Kevin De Bruyne sur leur avenir

Kevin De Bruyne était lié à un transfert en Saudi Pro League cet été, mais la star de Manchester City a insisté sur le fait qu’il n’avait parlé à aucun club. Il a déclaré en septembre (via Yahoo Sport) :

« Je n’ai parlé à personne. Il y a eu beaucoup de bruits et de nouvelles. J’ai dit que cet été, je m’attendais à un été calme et c’est ce qui s’est passé. J’ai été en vacances, je suis revenu, j’ai commencé à m’entraîner. C’est tout. Rien. Une fois la saison terminée, je suis sûr qu’il y aura des discussions. Je veux juste me sentir bien, jouer au bon football et cela viendra dans les mois à venir. moment. »

Pendant ce temps, Mohamed Salah a laissé entendre qu’il s’agissait de sa dernière année au club. Il a déclaré à Sky Sports en septembre (via GOAL) :

« Honnêtement, j’ai passé un bon été. J’ai eu beaucoup de temps pour rester avec moi-même, essayer de penser positif car comme vous le savez, c’est ma dernière année au club. Je veux juste en profiter, je ne veux pas y penser. mais je me sens libre de jouer au football, nous verrons l’année prochaine.

Edité par Sankalp Srivastava