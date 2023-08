Un club albanais anonyme s’intéresse à l’attaquant sortant de Manchester United, Mason Greenwood

Une équipe albanaise anonyme est intéressée par la signature de Mason Greenwood, selon talkSPORT.

L’attaquant est sur le point de quitter Manchester United après que le club a annoncé qu’il poursuivrait sa carrière loin d’Old Trafford à la suite d’une enquête sur le joueur.

1 Greenwood poursuivra sa carrière loin d’Old Trafford Crédit : Getty

L’homme de 21 ans a été arrêté parce qu’il était soupçonné de viol, d’agression et de menaces de mort en janvier 2022. Les accusations ont été abandonnées par le Crown Prosecution Service en février de cette année.

Depuis cette nouvelle, le club a mené une enquête interne sur l’arrestation initiale, dont ils ont annoncé qu’ils se sépareraient mutuellement.

Greenwood a depuis été associé à un transfert vers la Saudi Pro League avec Al Ettifaq, une histoire que le manager Steven Gerrard a qualifiée de « fausse nouvelle » sur les réseaux sociaux.

TalkSPORT comprend désormais qu’une équipe albanaise a manifesté son intérêt.

Le 16 août, il a été rapporté que le personnel de Man United avait été invité à se préparer au retour potentiel de Greenwood à l’entraînement de la première équipe.

Cependant, le 21 août, un communiqué du club disait : « Manchester United a conclu son enquête interne sur les allégations portées contre Mason Greenwood.

« Notre processus a commencé en février 2023, après l’abandon de toutes les accusations portées contre Mason.

« Tout au long, nous avons pris en compte les souhaits, les droits et le point de vue de la victime présumée ainsi que les normes et valeurs du club, et avons cherché à rassembler autant d’informations et de contexte que possible.

« Cela nous a obligé à procéder avec sensibilité et prudence pour obtenir des preuves qui ne sont pas du domaine public, y compris auprès de personnes ayant une connaissance directe de l’affaire.

« Sur la base des preuves dont nous disposons, nous avons conclu que les documents mis en ligne ne fournissaient pas une image complète et que Mason n’avait pas commis les infractions pour lesquelles il était initialement inculpé.

« Cela dit, comme Mason le reconnaît publiquement aujourd’hui, il a commis des erreurs dont il assume la responsabilité.

« Toutes les personnes impliquées, y compris Mason, reconnaissent les difficultés qu’il aura à reprendre sa carrière à Manchester United.

« Il a donc été mutuellement convenu qu’il serait plus approprié qu’il le fasse loin d’Old Trafford, et nous allons maintenant travailler avec Mason pour atteindre ce résultat. »