Un clip viral d’un cheval allongé et mangeant de l’herbe est une grande humeur

Une vidéo d’un cheval mangeant de l’herbe devient virale sur les réseaux sociaux pour l’ambiance qu’elle représente. Tout le monde a un de ces jours où les tâches les plus faciles semblent être un énorme fardeau. L’épine dorsale semble avoir perdu de sa rigidité et le confort devient une priorité absolue.

Décrivant ce scénario de la manière la plus parfaite possible, cette vidéo montre un cheval allongé sur le sol et grignotant de l’herbe. Les yeux fermés, les jambes allongées et seule la bouche en mouvement, le cheval vit les moments que nous souhaitons tous voler de temps en temps au milieu de l’agitation de la vie.



Le clip a fait surface sur Twitter et accompagné d’une légende qui disait “Lazy Days”. Regarde:

Depuis son partage, la vidéo a réussi à accumuler près de 70 000 vues. Les internautes n’ont pas pu s’empêcher de réagir à la vidéo, beaucoup s’y rapportant à un niveau différent.

Un utilisateur a déclaré: “Moi tous les jours.”

Moi chaque jour https://t.co/EETxcS8zeD — Ndiwalufuno Nengovhela (@Ndiwalufuno) 1 août 2022

Un autre a sonné en affirmant: “Moi toute la journée.”

Moi toute la journéehttps://t.co/WZ8s0UPXWz — Minaab (@min_aab) 31 juillet 2022

“Oh mec, il est comme moi”, a écrit un utilisateur.

Oh mec, il est comme moi https://t.co/XmCaDVGaQQ — (@universesauce) 31 juillet 2022

Un utilisateur a plaisanté: “Ne vous arrêtez pas, même après avoir chuté.”

Ne vous arrêtez pas, même après avoir chuté. https://t.co/DVjWdEFATC – Julie Murphy (@juliekidsbooks) 31 juillet 2022

De nombreux utilisateurs se sont manifestés en expliquant comment le cheval se fixait des «objectifs» en ayant le meilleur moment de sa vie.

Buts https://t.co/Rpqr3whhOV – N’est-ce pas un Ritch (@RitchMetcalfe) 1 août 2022

“Mood”, a déclaré un utilisateur.

Un utilisateur a déclaré: “Ce cheval est mon animal spirituel.”

Ce cheval est mon animal spirituel https://t.co/rylJfg6cPZ — Méchant et divin (@Wicked__Divine) 31 juillet 2022

“Mon genre d’ambiance pour être honnête”, a déclaré cet utilisateur.

Mon genre d’ambiance tbh https://t.co/O0t4GFgF5l – VyNKa (@Vynkalicious) 30 juillet 2022

« Hier soir, j’ai mangé des frites à 3 heures du matin tout en étant à moitié endormi », a déclaré cet utilisateur.

Hier soir, j’ai mangé des frites à 3 heures du matin alors que je dormais à moitié https://t.co/bsWnAVgdyq — momos au poulet, chutney épicé (@foodpornament) 31 juillet 2022

Les animaux se sont à maintes reprises comportés d’une manière extrêmement relatable et des vidéos d’eux sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Un tel clip a fait surface sur Internet il y a quelque temps d’un chien qui n’arrête pas d’abandonner au milieu des promenades. Le chien nommé Sparky, un bull terrier, est vu allongé sur le sol pendant que son parent se promène avec lui. La vidéo a laissé les internautes en scission.

