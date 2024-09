Un clip « super effrayant » de Diddy, 40 ans, avec Justin Bieber, 15 ans, devient viral après l’arrestation du rappeur

Avertissement : cet article contient des discussions sur le viol qui pourraient choquer certains lecteurs.

Un clip de Sean « Diddy » Combs, 40 ans, en train de traîner avec Justin Bieber, 15 ans, a été qualifié de « super effrayant » à la suite des allégations contre le rappeur.

Combs, aujourd’hui âgé de 54 ans, a été arrêté à New York lundi (16 septembre) après avoir fait l’objet d’une série d’allégations, notamment de viol et d’agression sexuelle.

Dans un acte d’accusation fédéral rendu public mardi, Combs a été accusé de complot de racket et de trafic sexuel.

Son avocat, Me Marc Agnifilo, a déclaré que le rappeur n’était « pas coupable ».

« Il est innocent de ces accusations », a déclaré Agnifilo aux journalistes.

Ces allégations font suite à des mois de controverse autour de Combs, dont la maison de Los Angeles a fait l’objet d’une descente des autorités en mars.

Après le raid, les utilisateurs des réseaux sociaux ont commencé à regarder les clips de Combs sous un jour nouveau, attirant notamment l’attention sur les vidéos du rappeur traînant avec Justin Bieber, alors adolescent.

Dans une vidéo, filmée lorsque Bieber avait 15 ans, Combs parlait de passer du temps avec le jeune chanteur et affirmait qu’ils allaient « se déchaîner » pendant les 48 heures suivantes.

« Nous ne pouvons pas vraiment divulguer où nous traînons et ce que nous faisons, mais c’est définitivement le rêve d’un jeune de 15 ans », a déclaré Combs.

« Pendant les 48 prochaines heures, il sera avec moi. Et on va y aller à fond. Comme des fous. »

Diddy a parlé de ses 48 heures passées avec Bieber (Nathan Congleton/NBC via Getty Images)

Une autre vidéo, filmée quelques années plus tard, a révélé que Diddy pensait que Bieber avait « changé » parce qu’il ne voulait plus passer du temps avec le rappeur.

Les vidéos se sont rapidement propagées après avoir refait surface en ligne, accumulant des millions de vues en quelques heures.

Une personne qui a partagé les vidéos sur Twitter a commenté : « C’est super effrayant de voir toutes ces vidéos de Diddy qui sortent. »

Un autre a ajouté : « Super sommaire. »

« Quel homme de 40 ans a envie de « traîner » avec un jeune de 15 ans ? À moins, bien sûr, qu’il s’agisse de votre enfant ou d’un proche », a écrit un troisième.

La maison de Combs a été perquisitionnée en mars (GIORGIO VIERA/AFP via Getty Images)

Damian Williams, procureur américain du district sud de New York, a évoqué les accusations portées contre Combs lors d’une conférence de presse mardi, affirmant que « entre au moins 2008 et aujourd’hui, Combs a abusé, menacé et contraint ses victimes à satisfaire ses désirs sexuels, à protéger sa réputation et à dissimuler sa conduite ».

« Sean Combs a dirigé et participé à une conspiration de racket qui a utilisé l’empire commercial qu’il contrôlait pour mener des activités criminelles, notamment le trafic sexuel, le travail forcé, l’enlèvement, l’incendie criminel, la corruption et l’obstruction à la justice », a-t-il ajouté.

Williams a ajouté que l’enquête sur Combs était toujours en cours.

UNILAD a contacté les représentants de Combs pour obtenir de plus amples commentaires après que le rappeur se soit vu refuser la libération sous caution.

Si vous êtes victime de violence familiale, sachez que vous n’êtes pas seule. Vous pouvez parler en toute confiance 24 heures sur 24 à la ligne d’assistance nationale contre la violence familiale au 1.800.799.SAFE (7233) 24h/24 et 7j/7. Vous pouvez trouver une liste de ressources locales ici.