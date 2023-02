Un clip montre des membres du BTS dansant sur Patli Kamariya – Vrai ou faux ?

Une vidéo tendance sur Instagram a attiré l’attention des fans de BTS. Pourquoi demandes-tu? Parce qu’il montre les membres du groupe en train de groover sur le morceau viral de Patli Kamariya. Non, ce n’est pas un vrai clip mais il a été monté par un fan. La torsion BTS à la tendance Patli Kamariya recueille maintenant des milliers de vues sur les réseaux sociaux. Le groupe de garçons coréens qui comprend RM, Jungkook, Jimin, Suga, V, Jin et J-Hope, ne manque jamais d’impressionner ARMY avec ses mouvements de danse énergiques. Leur esprit vif a maintenant incité les fans indiens à éditer l’une de leurs anciennes chansons en un morceau viral de Bhojpuri. Alors que la chanson jouée en arrière-plan est Patli Kamariya, le clip est tiré du tout premier morceau anglais complet du groupe, Dynamite.

La vidéo montée est parfaitement synchronisée pour faire correspondre la chorégraphie de danse des idoles de la K-pop au rythme énergique du morceau à succès Bhojpuri. Le montage est tel qu’il semble que le septuor joue réellement sur la chanson virale. La vidéo est également accompagnée d’un texte qui disait : « Voici le gagnant de cette tendance. La vidéo a recueilli plus de deux lakh likes sur Instagram. Regardez le clip ici :

Sorti en 2020, Dynamite est devenu si populaire parmi les fans que le groupe a été nominé pour son premier prix Grammy dans la catégorie Meilleure performance de duo/groupe pop lors de la 63e édition des prix. Cela en a fait le tout premier groupe coréen à recevoir une nomination aux Grammy Awards. La chanson qui a battu plusieurs records est également restée en tête des classements musicaux du monde entier pendant plusieurs semaines.

Ce n’est pas la première fois qu’une vidéo éditée par des fans de membres de BTS impressionne les utilisateurs des médias sociaux. Le mois dernier, un clip similaire d’idoles de K-pop grognant sur le numéro de danse Pathaan Besharam Rang a créé un énorme buzz en ligne.

Actuellement, BTS a pris une pause pour terminer ses services militaires obligatoires. Le membre Jin est devenu le premier à rejoindre l’armée coréenne. Au milieu de cela, les membres du groupe se concentrent sur des projets individuels. Alors que Jungkook a sorti Left and Right, RM et J-Hope ont respectivement sorti leurs albums solo Indigo et Jack In The Box.

