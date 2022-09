Un clip en direct de l’iPhone 14 qui fuit montre comment la nouvelle double encoche fonctionnera

À l’approche du 7 septembre, tous les regards sont actuellement tournés vers Apple et des rumeurs et des fuites ont afflué concernant la nouvelle gamme d’iPhone 14. De nombreuses rumeurs se sont concentrées sur la prétendue nouvelle conception à double découpe de Cupertino pour la caméra selfie et le matériel Face ID. L’opinion dominante semble actuellement être qu’il y aura un système en place pour noircir les pixels entre les deux découpes et faire apparaître toute la zone comme une seule pièce solide. Un clip récemment divulgué montre exactement ce comportement et nous permet d’observer le commutateur sur ce qui doit être une véritable unité iPhone 14 en quelque sorte.

L’iphone 14 pro suspecté a coupé le mécanisme de travail.#AppleEvent pic.twitter.com/qZ5Ix8liJd — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) 3 septembre 2022

Vraisemblablement, Apple a décidé de mettre en œuvre cette fonctionnalité à la fois à des fins esthétiques et pour des raisons fonctionnelles. La zone entre les deux découpes sera probablement réservée aux nouveaux indicateurs de confidentialité, qui sont arrivés avec iOS 14. Il indique quand une application utilise activement le microphone ou les caméras vidéo de l’appareil. Cela pourrait libérer les coins de l’écran pour accueillir plus d’icônes d’état.

Selon des rumeurs récentes, Apple utilisera la nouvelle découpe pour repenser la barre d’état exclusivement pour l’iPhone 14. De nombreux rendus ont fait surface suggérant que Cupertino pourrait revenir à un design plus classique. Celui qui comprend des informations complètes sur la batterie (pourcentage et icône) à l’extrême droite et le symbole de localisation à côté. Sur le côté gauche – signal réseau et informations sur l’opérateur. Prenez les maquettes avec une pincée de sel, cependant.













Nouvelle barre d’état et design d’affichage permanent

D’autres sources de l’industrie ont également suggéré qu’Apple retravaillerait l’interface de son application pour appareil photo afin de mieux positionner les commandes autour des nouvelles découpes. Plus précisément, les boutons flash et Live Photo seront directement dans la barre d’état, avec d’autres paramètres positionnés juste en dessous des découpes.

Cependant, il n’est toujours pas clair si la décision de faire “rejoindre” les découpes par des pixels noirs sera un paramètre utilisateur permanent à l’échelle du système ou s’il y aura certains cas d’utilisation, comme regarder des vidéos, par exemple, lorsque les pixels entre le deux découpes afficheront toujours le contenu réel. Cela reste à voir.

La famille iPhone 14 est encore principalement entourée de mystère à la manière typique de Cupertino. Nous ne sommes même pas tout à fait sûrs de la convention de dénomination qu’Apple utilisera, avec des rumeurs faisant allusion au retour possible du surnom “Plus”, ce qui pourrait signifier la gamme suivante : iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.

Nous avons également entendu des discussions concernant la charge rapide de 30 W et les nouvelles caméras ultra-larges sur les modèles Pro.

