C’est le moment effrayant que les paddleboarders glissent le long de l’eau sous le soleil de Californie, inconscients du requin qui se cache dangereusement près d’eux.

Le clip choquant montre deux pagayeurs profitant d’une journée en mer, tandis que ce que l’on pense être un grand requin blanc, plane dans l’eau à quelques mètres de là.

Les grands requins blancs sont les plus gros poissons prédateurs sur Terre et peuvent atteindre 20 pieds de long et peser plus de 5000 livres.

Les requins sont connus grâce à des films comme Jaws, mais les experts insistent sur le fait qu’ils ne sont pas des tueurs stupides.

La vidéo, qui a été filmée depuis un bateau à Santa Barbara, montre le requin, plus gros que les planches à pagaie, dans l’eau cristalline avec juste le bout de sa nageoire piqué.

Le clip a été posté sur instagram par le photographe et amoureux de l’océan Adam Ernster qui a écrit: «Bien que les grands requins blancs méritent un respect et un espace énormes, il est toujours inspirant de voir les habitants interagir en toute sécurité avec ces prédateurs au sommet.

Les scientifiques disent que les grands blancs sont en fait des créatures très sensibles et intelligentes qui ont peu d’intérêt à manger des humains.

Malgré leur taille énorme, ils sont également répertoriés comme une espèce vulnérable en raison de la surpêche et d’une mauvaise réglementation.

Le rapport annuel de l’International Shark Attack File pour 2020 indique que les requins ont tué 10 personnes dans le monde lors d’attaques non provoquées en 2020, le nombre le plus élevé depuis 2013.

Plus tôt ce mois-ci, un pêcheur de Caroline du Sud s’est disputé la prise de sa vie en attrapant un grand requin blanc de 1000 livres avec des «éraflures méchantes» sur le visage.

Chip Michalove, surnommé le Great White Shark Whisperer de l’île de Hilton Head, était sur son petit bateau de pêche de 26 pieds avec un seul autre pêcheur lorsqu’ils ont attrapé un grand requin blanc de 12 pieds dans les eaux infestées de requins de l’État ensoleillé.

Et le mois dernier, un autre pêcheur a réussi à caresser un grand requin blanc de 16 pieds avant que la bête ne commence à grignoter le moteur du bateau.

Erika Almond et ses amis pêchaient dans le golfe du Mexique au large de Tampa Bay vendredi lorsque l’énorme grand blanc s’est approché de leur bateau.

FAITS SUR LE GRAND REQUIN BLANC Les grands requins blancs sont les plus gros poissons prédateurs du monde – mesurant jusqu’à 20 pieds de long et 5000 lb Des rapports non confirmés affirment qu’un grand blanc de 37 pieds a été capturé au large de l’île White Head au Canada en 1930

La bouche des requins est bordée de jusqu’à 300 dents triangulaires dentelées disposées en plusieurs rangées

Les grands blancs ont un odorat exceptionnel pour détecter les proies

Les animaux ont des organes capables de détecter de minuscules champs électromagnétiques générés par leur proie

Lions de mer, phoques, petites baleines à dents, tortues de mer et charognes sont tous au menu

Les chances que des humains meurent à cause d’une attaque de requin sont minces à un sur 3700000

Almond et ses quatre amis attrapaient la sériole lorsque le requin a nagé près de leur bateau à la poursuite de l’appât.

Au fur et à mesure que le prédateur se rapprochait du groupe d’amis, il a commencé à grignoter le moteur du bateau à plusieurs reprises.

Pendant ce temps, le mois dernier, The Sun a révélé que les grands requins blancs pourraient chasser dans les eaux britanniques – et il y a eu plus de 100 observations, selon des pêcheurs et des experts.

Les universitaires disent qu’il n’y a « aucune raison » pour que les énormes créatures ne puissent pas nager dans les eaux froides au large du Royaume-Uni.

Et les pêcheurs affirment avoir repéré les bêtes au large des côtes du Devon et des Cornouailles ces dernières années.

Officiellement, le rapport confirmé le plus proche était une femelle capturée en 1977 dans le golfe de Gascogne – 168 milles au large de Land’s End.

Mais un pêcheur du Devon dit que c’est « plus que probable » – et affirme que des amis ont vu les requins dans nos eaux.