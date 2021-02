Une vidéo controversée de jeunes joueurs de hockey russes apprenant à se bagarrer a apparemment été présentée par un média américain comme un exemple d’enfants apprenant la résistance et la compétitivité pendant que les enfants américains jouent à des jeux vidéo.

L’écrivain du Daily Caller, David Hookstead, a publié samedi un article sur la vidéo virale, montrant des enfants en tenue de hockey protectrice échangeant des coups de poing lourds sur le casque pendant qu’un entraîneur crie des instructions. À un moment donné, l’entraîneur tient un élève par la chemise et lance un coup de poing au ralenti sur le masque facial pour démontrer la bonne technique à l’équipe.

Россия, наши дни. Это позорище. Это мы так готовим хоккеистов? Скоро никакого хоккея вообще не будет в нашей стране. pic.twitter.com/qeDx91lKDa – Держи передачу (@ Boogaard_2) 18 février 2021

La vidéo était si controversée en Russie qu’elle a suscité une enquête de la Fédération russe de hockey sur glace (FHR). L’entraîneur visé par l’enquête aurait enseigné à une équipe d’enfants de 7 et 8 ans dans une école de Moscou. Certains observateurs russes, y compris des commentateurs sportifs, ont été consternés par l’entraînement au combat, tandis que d’autres ont déclaré que les jeunes joueurs devraient être préparés à faire partie intégrante du jeu.

Le FHR a clairement indiqué où il en était, affirmant vendredi que le « Machine rouge » programme national de hockey « interdit explicitement » ces méthodes de formation. Il a juré de « supprimer strictement » méthodes d’entraînement inappropriées dans toutes les écoles de hockey russes.

Aussi sur rt.com « C’est une merde stupide »: les fans de la LNH critiquent le plan du médecin d’interdire les combats, les mêlées et les crachats par crainte d’infections à Covid-19

Mais Hookstead a vu un côté admirable de l’entraînement de combat – un aspect à envier – en disant que la Russie est « essayer de faire sortir de jeunes bêtes de hockey. » Il ajouta, « Les enfants américains sont occupés à jouer à des jeux vidéo et à manger de la malbouffe, tandis que les Russes apprennent à leurs jeunes à se battre les uns les autres. »

Nous ne pouvons pas faire sortir les enfants et la Russie entraîne ses jeunes à la bagarre. Si cela ne vous préoccupe pas en tant qu’Américain, alors allez-y et faites un tour parce que vous avez besoin d’être sage.

Hookstead a apparemment touché une corde sensible chez ses lecteurs, car certains adeptes ont réagi en plaisantant sur la douceur des enfants américains et en convenant qu’enseigner plus de dureté serait bénéfique. « Nous allons créer plus de salles de bain pour les faux sexes, éliminer la concurrence de toute nature et distribuer des trucs gratuits aux personnes qui ont fait de mauvais choix », un commentateur a dit.

Non, nous allons créer plus de salles de bain pour les faux sexes, éliminer la concurrence de toute nature et distribuer des trucs gratuits aux personnes qui ont fait de mauvais choix. – Bob Bobshon (@ Zeroclue25) 20 février 2021

Un autre lecteur a plaisanté, « Comment sommes-nous censés élever des enfants durs s’ils ne se frappent pas au visage à 8 ans? »

Comment sommes-nous supposés élever des enfants durs s’ils ne se frappent pas au visage à 8 ans? – Raisin Ramon (@ XLite40) 20 février 2021

Mais comme presque tout aux États-Unis de nos jours, la discussion a pris une tournure politique, les partisans du président Joe Biden et de Black Lives Matter dénigrant l’article. Un de ces observateurs a bouclé la boucle de la question, alléguant une motivation peut-être sinistre pour l’éloge de Hookstead envers la classe combattante.

« Je me demande si le Kremlin donne de l’argent au Daily Caller comme ils le font avec le fédéraliste », Le joueur autoproclamé et partisan de Black Lives Matter, a déclaré Rick Hennig.

Je me demande si le Kremlin donne de l’argent au Daily Caller comme il le fait avec The Federalist. – Rick Hennig🇺🇸 # WearaMask😷 (@rick_hennig) 20 février 2021

Aussi sur rt.com « Chaque génération peut être d’accord, la génération Y était une erreur »: des coups de feu tirés alors que la génération Z déchire les enfants des années 90 sur TikTok

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!