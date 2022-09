LORI Vallow et le “chef de la secte apocalyptique” Chad Daybell se sont croisés pour la première fois lors d’une conférence spirituelle en 2018.

Des années avant d’être accusée du meurtre de ses enfants, des images semblent montrer Lori écoutant attentivement le public pendant que Chad prend la parole lors de l’événement organisé à St George, dans l’Utah.

Chad Daybell et Lori Vallow se sont rencontrés pour la première fois lors d’une conférence spirituelle en 2018 Crédit : ABC

Les messages remis à la police semblaient montrer que Daybell écrivait une “histoire d’amour” à Lori Crédit : Méga

Le moment où Vallow et Daybell se sont rencontrés pour la première fois a été partagé dans un clip ABC 20/20 avant un documentaire qui doit être diffusé aujourd’hui (21 janvier).

Lors de la conférence, Chad a déclaré : « Si cette expérience du Saint-Esprit vous a témoigné, vous êtes sur la bonne voie.

Les messages qui ont été remis à la police semblent montrer Daybell écrivant une “histoire d’amour” à Lori.

Les flics ont qualifié les textes de “roman romantique en quelque sorte” et ils semblent documenter la relation entre le couple, selon East Idaho News.

Un texto disait : “Vendredi matin 26 octobre en roulant vers le sud sur l’autoroute… Une voix a dit… Vous rencontrerez aujourd’hui une femme extraordinaire qui changera votre vie pour toujours.”

Leurs noms étaient déguisés en James et Elena dans les messages.

Un autre message disait : « Lorsque leurs mains se sont touchées, il a senti un choc le traverser et son cœur s’est mis à battre rapidement.

“Elena était magnifique et vive, et James était un peu intimidé mais honoré qu’elle lui parle.”

Beth Karas, consultante d’ABC News, a déclaré: “Cela semble être autobiographique, donc cela nous donne beaucoup d’informations sur ces premiers jours et semaines de la relation entre Chad et Lori.”

Daybell et Vallow ont depuis été accusés de complot en vue de commettre un meurtre lors de la mort en septembre 2019 des enfants de Lori, Joshua “JJ” Vallow et de Tylee Ryan, 17 ans.

Les deux enfants avaient disparu depuis neuf mois lorsque leurs corps ont finalement été retrouvés enterrés dans l’arrière-cour de la maison de Daybell dans l’est de l’Idaho en juin 2020.

Le frère de Lori, Adam Cox, devrait également parler de la relation du couple dans le documentaire 20/20.

‘ÇA N’A PAS DE SENS’

Il a rappelé comment il avait appris à sa jeune sœur à tirer sur un ballon de basket alors que le couple grandissait en Californie du Sud.

Adam a dit à ABC: “Il n’y avait rien d’étrange, il n’y avait rien d’alarmant ou quelque chose que vous penseriez, ‘Comment a-t-elle pu partir et faire ces choses?”

Il a admis avoir vu un “changement troublant” dans le comportement de sa sœur, affirmant qu’elle lui dirait qu’elle avait parlé à Jésus “face à face”.

Adam a dit: “J’étais comme, Lori, ce que tu dis n’est pas vrai. C’est un non-sens.”

Vallow et Daybell, un ancien pasteur, étaient membres d’un apparent “culte apocalyptique” et se sont mariés deux semaines seulement après que Daybell soit devenue veuve.

Daybell croyait bizarrement que les sorts dans les livres de Harry Potter étaient réels et pouvaient être jetés par ceux qui avaient une “grande volonté concentrée”, selon le livre de l’auteur du crime John Glatt, The Doomsday Mother: Lori Vallow, Chad Daybell, and the End of An American Famille.

Il a également affirmé que les sorciers, les sorciers et les zombies étaient tous réels et qu’il était un “être traduit” immortel.

Et, Daybell a allégué que les «êtres traduits» possédaient des pouvoirs de téléportation, leur permettant de voyager à travers des portails et d’accomplir l’œuvre du Seigneur, selon le livre.

Le couple s’est marié quelques mois seulement après que Tylee et JJ aient été vus vivants pour la dernière fois.

Tylee et JJ ont disparu sans laisser de trace en septembre 2019 alors que les flics ouvraient une enquête.

Tout au long de l’enquête, Vallow aurait déclaré que ses enfants étaient en sécurité et vivaient avec des membres de sa famille en Arizona.

Elle a été arrêtée en février 2020 pour désertion et abandon de ses enfants.

Un peu plus de quatre mois plus tard, les corps de JJ et Tylee ont été retrouvés enterrés dans l’arrière-cour de Daybell dans le comté de Fremont, dans l’Idaho.

Mais, l’un de ses enfants, Seth Daybell, a déclaré à CBS en août : “Il savait comment creuser des tombes et cela ne me semble pas crédible. C’est un homme qui enterre des animaux de compagnie, aussi profondément qu’il le peut.”

Chad Daybell croyait apparemment aux sorts des histoires de Harry Potter, selon un livre Crédit : AP