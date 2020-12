Il y a des moments où la générosité des étrangers vous laisse sans voix. Quelque chose d’inattendu et de réconfortant est arrivé au personnel d’un restaurant italien nommé Anthony’s à Paxon Hollow en Pennsylvanie.

Un membre du personnel du restaurant a été surpris quand elle a reçu un pourboire de 5 000 dollars (environ Rs 3,67 lakh). La serveuse qui a reçu ce pourboire s’appelle Gianna DiAngelo. Naturellement, Gianna a été surprise par le geste. Elle a dit qu’elle était heureuse de recevoir quoi que ce soit, alors quand ils ont dit 5 000 $, elle ne pouvait pas y croire.

Gianna a décidé d’utiliser cet argent pour son université et de «payer pour faire quelque chose de bien pour les autres».

Selon CBS Philly, le directeur du restaurant a déclaré que le pourboire avait été laissé par un groupe qui joue fréquemment au golf à Paxon Hollow en Pennsylvanie.

GRAND CONSEIL: Un groupe de convives réguliers a laissé un pourboire de 5 000 $ sur un billet de 205 $ chez Anthony’s à Paxon Hollow in Media. Le gérant dit qu’ils y jouent souvent au golf … il dit que le geste extrêmement généreux s’est produit plus tôt ce soir. @CBSPhilly pic.twitter.com/NmESGzmDGe – Joe Holden (@ JoeHoldenCBS3) 13 décembre 2020

La poignée officielle d’Anthony a également partagé une photo du reçu qui montre que le groupe d’amis a dépensé 205,94 $ pour leur achat, mais ils ont donné 5000 $ en pourboire à la serveuse. Il peut être déduit du reçu que l’incident s’est produit le 12 décembre 2020 vers 18h30.

La publication Facebook ne prend pas le nom de Gianna et indique que le montant fournit un soutien au personnel du restaurant. Le message a remercié les personnes qui ont donné cette astuce et a déclaré que cela aiderait leur personnel à passer les vacances.

En disant qu’ils aiment et apprécient tout le monde, ils ont signé en déclarant qu’ils avaient la meilleure communauté.

Jusqu’à présent, leur publication a reçu plus de 1000 likes. Les utilisateurs de Facebook sont ravis de voir l’acte de gentillesse juste avant les fêtes de fin d’année en ces temps difficiles.

Un utilisateur nommé Michael V a déclaré que le conseil était un cadeau incroyable et incroyable. Il a déclaré: «Compte tenu des moments difficiles auxquels sont confrontés les acteurs de l’industrie, cela vous réchauffe le cœur de voir quelqu’un faire quelque chose d’aussi incroyablement généreux!»

Un autre utilisateur a déclaré qu’il estimait que la personne qui avait agi gentiment était dans un état de gratitude pour quelque chose. Il a dit qu’être reconnaissant avait un effet boule de neige.

En Pennsylvanie, il y a une interdiction de manger à l’intérieur jusqu’au 4 janvier en raison de la Covid-19 pandémie.

Cependant, les services de restauration en plein air et à emporter sont autorisés dans l’État. le coronavirus les infections dans l’état sont plus de 5 lakh tandis que plus de 12000 personnes sont décédées en raison de Covid-19 .