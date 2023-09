Un client généreux a donné un pourboire de 2 400 £ à la serveuse de mon restaurant, mais nous avons perdu des MILLIERS de notre poche… maintenant nous poursuivons en justice

Un RESTAURANT s’est retrouvé à lutter pour sa survie après qu’un client ait laissé un généreux pourboire de 2 400 £ à l’un de ses employés.

Mariana Lambert, serveuse de l’Alfredo’s Café, n’en croyait pas ses yeux lorsqu’un restaurant de passage a décidé de lui donner des milliers de pourboires sur une commande de stromboli de 10 £.

Un restaurant de Pennsylvanie pensait avoir décroché l’or lorsqu’un client lui a laissé un pourboire de 3 000 $. Crédit : WNEP

Le personnel du restaurant de Scranton, en Pennsylvanie, était naturellement méfiant à l’époque, mais la transaction a finalement abouti.

Et le rêve de Mariana est devenu réalité lorsque ses employeurs lui ont payé l’intégralité du pourboire.

« Cela signifiait vraiment beaucoup pour moi parce que tout le monde traverse des épreuves », a déclaré Mariana. « Cela m’a vraiment touché. Je n’arrive toujours pas à y croire. Je suis toujours sous le choc. »

Mais le rêve devenu réalité s’est très vite transformé en cauchemar d’enfer puisque le restaurant a décidé de poursuivre l’homme en justice.

Selon Best Life, Eric Smith aurait déclaré qu’il renonçait au paiement dans le cadre d’un mouvement sur les réseaux sociaux appelé Tips for Jesus.

Mais quelques semaines plus tard, le directeur d’Alfredo’s Café, Zachary Jacobson, a reçu une lettre inattendue par la poste.

Il a expliqué au WNEP : « Il y a un peu plus d’un mois, nous avons reçu par courrier quelque chose indiquant qu’Eric contestait le montant du pourboire qu’il avait laissé.

« Nous pensions que quelqu’un essayait réellement de faire une bonne chose. Et puis maintenant, quoi, trois mois plus tard ? Même pas, et il n’y a rien. Il n’y a rien à montrer à ce stade. »

Alfredo et son équipe espéraient que tout cela n’était qu’un gros malentendu lorsqu’ils ont contacté Eric à propos de la lettre.

Et ayant déjà payé le pourboire à Mariana, ils n’étaient pas en mesure de le renvoyer directement.

Néanmoins, ils ont fini par entrer en contact avec Eric, mais comme les choses commençaient à dégénérer, le restaurant a cessé de répondre et a prévu de le poursuivre en justice.

« C’est juste un peu agaçant en ce moment. Cela a provoqué beaucoup d’absurdités et de drames », a déclaré Zachary.

« Malheureusement, nous avons dû porter plainte auprès du bureau du magistrat parce que maintenant nous n’avons tout simplement plus d’argent à ce stade. Et il nous a dit de le poursuivre en justice. C’est donc ce que nous allons finir par faire, je suppose. »

Il a ajouté qu’il espérait que Alfredo l’emporterait devant le tribunal, mais a noté que quoi qu’il arrive, la situation a été définitivement ternie.

Un moment unique pour une serveuse qui travaille dur et un élément de relations publiques bienvenu pour une petite entreprise est tout simplement tombé à l’eau.

« J’espère qu’il reconnaît ses actes et qu’il paiera pour cela, car vous n’auriez pas dû faire cela si tel était le résultat final », a déclaré Zachary.

Aucune mise à jour n’a encore été fournie sur la situation depuis qu’elle a été révélée il y a 12 mois.