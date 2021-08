Un client du steakhouse Gordon Ramsay est parti avec une facture insensée dans un restaurant AC après avoir mal lu le menu

UN INVITÉ du restaurant Atlantic City de Gordon Ramsey s’est retrouvé avec une facture incroyablement élevée après avoir mal lu le prix du menu.

Jeffrey Paige a déclaré qu’il « ne regrette rien » à propos de l’onglet qui fait pleurer les yeux car il « a apprécié l’enfer » de son repas même s’il s’agissait d’une erreur.

Un client du New Jersey a été frappé par une facture alléchante au restaurant de Gordon Ramsey Crédit : Alamy

La facture était de plus de 600 $ Crédit : Imgur

Paige avait mal lu le menu (photo) Crédit : Gordon Ramsay Steakhouse

Paige et sa petite amie ont fait une réservation pour dîner en plein air pour Gordon Ramsay Steak au Harrah’s en septembre dernier et il prévoyait de faire des folies avec du bœuf américain Wagyu.

Cependant, il a remarqué que la « vraie affaire » A5 japonaise triple saisie était au menu pour ce qui semblait être un prix très bas.

Plus communément connu sous le nom de Kobe, il est largement considéré comme la meilleure coupe disponible.

Paige pensait que la coupe Kobe était au prix de 35 $ pour quatre onces contre 84 $ pour huit onces de Wagyu.

« Je n’avais jamais eu de vraie affaire Kobe », a-t-il déclaré au Mirror.

« C’était comme rien d’autre que vous n’aurez jamais eu. Fondez dans la bouche délicieux. Nous avons également commandé quelques accompagnements, des hors-d’œuvre, et ma petite amie a eu pour la première fois le célèbre bœuf Wellington du chef Ramsay.

‘INOUBLIABLE’

« Dans l’ensemble, un repas incroyable et nous étions heureux d’avoir pu soutenir le restaurant et son personnel en ces temps difficiles.

« Et je ne pouvais toujours pas croire que Kobe était moins cher que Wagyu! » ajouta Paige.

« Ou c’est ce que je pensais. »

Le couple a été choqué lorsque la facture a montré qu’ils devaient plus de 600 $, bien au-dessus de ce à quoi ils s’attendaient.

Paige est retournée au menu pour vérifier et a découvert que le Kobe était en fait à 35 $ l’once, pas pour quatre onces.

Malgré son erreur coûteuse, il dit qu’il prend tout le blâme et ne reviendra pas sur le repas.

« Je souhaite que le chef Ramsay soit là pour sortir et m’appeler un beignet pour avoir foutu ça lol », a-t-il déclaré à propos de l’erreur, qu’il a publiée sur Reddit.

Paige et sa petite amie dînaient au Gordon Ramsay Steak au Harrah’s à Atlantic City Crédit : gordonramsayrestaurants.com

Paige a dit qu’il était un grand fan de Gordon Ramsey Crédit : Getty

« J’ai vraiment aimé ça. Pas de regrets bébé !

« Ma famille et moi sommes de grands fans de Gordon Ramsay, nous regardons ses émissions – Hell’s Kitchen, Masterchef – et je suis déjà allé dans ses restaurants et j’ai adoré tout ce que nous avons obtenu », a-t-il poursuivi.

« Le steak et l’expérience étaient inoubliables, et si je devais faire cette gaffe dans n’importe quel restaurant du monde, je suis content que ce soit chez le chef Ramsay. »