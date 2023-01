Un client de Zomato invite son partenaire de livraison à couper un gâteau pour le Nouvel An, une vidéo saine vous fera sourire

Apporter un “bonheur inattendu” à quelqu’un est toujours un sentiment formidable. Cela nous fait réaliser que c’est parfois la magie des petits gestes qui amènent un « grand » sourire sur le visage des gens. Un groupe d’amis a décidé de rendre le Nouvel An spécial non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour l’agent de livraison qui est venu déposer leur colis à minuit. La vidéo saine a fait fondre le cœur des utilisateurs en ligne qui ont adoré la façon dont les clients ont “livré” le bonheur au livreur Zomato.

L’utilisateur de Twitter, Kishan Srivatsa, a partagé une vidéo qui montre comment lui et ses amis ont invité le responsable de la livraison de Zomato à couper le gâteau qu’ils ont commandé pour les célébrations du Nouvel An. Dans le clip, le livreur a été accueilli par un groupe d’amis qui lui ont remis le couteau en bois pour couper le gâteau et fêter le Nouvel An avec eux. Submergé par leur geste, le livreur arborait un sourire à un million de dollars alors qu’il s’avançait pour couper le gâteau avec ses clients. Plus tard, il a également nourri le gâteau et leur a souhaité une “bonne année”. Ce fut, en effet, une nouvelle année mémorable pour lui-même.

L’utilisateur a également donné un peu de contexte lorsque son tweet disait: «Nous avons commandé de la nourriture à la dernière minute vers 23h00 quelque chose dans zomato et il a atteint environ 12h00 exactes, nous avons donc célébré le nouvel an avec le partenaire de livraison zomato. Un bonheur inattendu de personnes inattendues.

Le clip viral a conquis le cœur de plusieurs internautes qui ont applaudi le geste des hommes pour le livreur. « Merveilleux geste. Continuez à répandre le bonheur et il vous reviendra de bien des façons ! Une merveilleuse année à venir pour chacun d’entre vous, y compris l’agent de livraison. Que votre nouvelle année 2023 soit remplie d’exploration, de découverte, de prospérité et de croissance ! Bonne année, les gars!” a écrit un utilisateur tandis qu’un autre s’est exclamé: “Bon travail les hommes!”

Le partenaire de livraison s’y attendait-il ? Non? Mais méritait-il ce geste de bienvenue ? Oh oui!

