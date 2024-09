Un client de Whole Foods incrédule après que le magasin a changé la recette d’une friandise populaire à 5 $ : « Je suis tombé à genoux »

Un changement de recette dans un produit populaire de Whole Foods a déclenché l’alarme chez les acheteurs incrédules qui affirment que le magasin a « tout gâché ».

Le gâteau Chantilly aux baies à 5 $ était une friandise populaire parmi les acheteurs de Whole Foods jusqu’à ce qu’un fan curieux découvre comment il a soudainement changé pour le pire.

Une créatrice en ligne a partagé ses frustrations et a montré aux téléspectateurs le gâteau qu’elle a acheté, évalué à 5 $, et qu’elle décrit comme présentant des changements majeurs par rapport à sa recette originale, luxuriante et remplie de fruits.

« C’est maintenant juste un petit gâteau au thé anglais », a-t-elle déclaré, décrivant plus en détail que la nouvelle version avait des baies à l’extérieur, remplie de confiture au milieu de l’éponge et qu’elle est maintenant « la moitié de la taille qu’elle était auparavant ».

Selon les utilisateurs en ligne, le gâteau est désormais rempli de confiture au milieu au lieu de fruits, n’a pas le même goût et fait la moitié de la taille qu’il était auparavant

« Cela a le goût d’un produit nettoyant aromatisé à la confiture de framboise », a-t-elle déclaré après avoir goûté le gâteau.

Le créateur a commenté dans une autre vidéo récente que Whole Foods avait apporté toutes sortes de changements à ses produits et à ses magasins qui ont tout aussi déçu les clients.

Cela comprend le retrait des machines à rôtisserie, l’arrêt des chefs de sushi en magasin et le changement de recette pour le macaroni au fromage.

« Nous les avons laissés tout gâcher ! », dit-elle.

Un commentateur a écrit : « La façon dont j’ai haleté de manière audible. »

Un autre a déclaré : « Je travaillais dans une boulangerie Whole Foods et c’est fou depuis qu’Amazon l’a achetée, ils ont tout congelé et c’est plus cher. »

Un autre créateur était tout aussi déçu.

Lisa, qui publie habituellement des articles sur ses expériences à la faculté de droit, a qualifié ce changement de « comportement criminel ».

Elle poursuit en disant que « la pire nouvelle de toute ma vie » est arrivée lorsqu’elle a découvert que le produit allait être modifié.

L’utilisatrice dit qu’elle avait l’habitude d’obtenir une part chaque semaine, mais qu’elle s’est rendue sur place et n’a trouvé aucune part disponible. On lui a dit que c’était à cause du changement de recette.

« Il m’a dit : « Oh, en fait, nous avons changé la recette, nous ne le faisons plus comme ça », a-t-elle dit, « maintenant, ils nous envoient des surgelés, il n’y a plus de fruits au milieu » et je me suis dit : « Pourquoi feraient-ils ça ? »

Elle poursuit : « Non seulement ils retirent les fruits, mais ils augmentent les prix. »

Lisa, une utilisatrice en ligne, a partagé sa frustration dans une vidéo après avoir découvert que le gâteau qu’elle achetait « chaque semaine » était désormais expédié congelé avec une modification de la recette

On a également dit à Lisa que les seuls gâteaux Chantilly originaux restants étaient les gâteaux entiers, alors elle en a acheté un et a espéré congeler les morceaux, mais a découvert que le gâteau entier n’avait toujours pas le même goût.

Elle termine la vidéo en exprimant sa déception et en disant qu’elle « pense que toute l’Amérique est déçue », demandant à Whole Foods de revenir sur sa décision.

Les commentateurs des deux vidéos ont partagé leur propre déception, exprimant leur amour pour l’ancienne version du gâteau.

L’un d’eux a déclaré : « Ils se sont débarrassés de toutes les bonnes choses. »

Un autre a tagué le compte Whole Foods et a déclaré : « QUOI, JE SUIS ÉNERVÉ @Whole Foods Market »

« NON, JE REÇOIS CE GÂTEAU POUR MON ANNIVERSAIRE CHAQUE ANNÉE », a commenté un autre.

Whole Foods a déclaré à la Point quotidien:« Auparavant, notre programme de gâteaux Chantilly aux baies à la tranche variait selon l’emplacement du magasin. »

Ils ont poursuivi : « Nous avons récemment aligné le profil de saveur, la taille, l’emballage et le prix afin que les clients bénéficient de la même expérience de haute qualité dans chacun de nos magasins : une délicieuse tranche de gâteau avec des fruits frais, de la compote de baies, du mascarpone au fromage à la crème et des couches de gâteau à la vanille moelleuses. »