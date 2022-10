Un client de McDonald’s surprend le personnel en train de préparer le petit-déjeuner du lendemain dans une pièce latérale “insalubre” et leur fait tout jeter

C’est le moment choquant où un client de McDonald’s a surpris un membre du personnel en train de préparer le petit-déjeuner du lendemain dans une pièce latérale “insalubre” sans se laver les mains.

Le fan de restauration rapide a forcé les travailleurs à jeter la nourriture après s’être arrêtés au service au volant du restaurant Great Linford de la chaîne à Milton Keynes.

Un TikToker a surpris un employé de McDonald’s en train de préparer des wraps pour le petit-déjeuner “de manière non hygiénique”

Il a confronté le directeur de la succursale

Tous les wraps qui ont été fabriqués dans la pièce latérale ont été jetés

La vidéo prise par TikToker Campell montre un jeune membre du personnel en train de préparer le petit-déjeuner du lendemain matin à l’une des fenêtres du service au volant.

Campbell prétend que le garçon avait fait la bouffe sans se laver les mains après avoir touché son visage, les caisses et remis de l’argent.

Il a expliqué: «J’ai décidé de m’arrêter au Great Linford McDonald’s de Milton Keynes en rentrant chez moi l’autre soir.

«Je me suis arrêté au premier guichet pour payer et j’ai donné 7,50 £ en monnaie au garçon et il a continué à prendre les commandes par interphone.

«Du coin de l’œil, je le vois se gratter le nez et je me suis dit que tu étais un sale connard, mais juste après qu’il se soit retourné, il a attrapé du fromage puis a commencé à faire les pains plats du petit-déjeuner du lendemain.

«Pendant que j’étais assis là, il avait touché son nez, touché de la nourriture, puis touché la caisse, puis touché la porte, puis continué à attraper du bacon et du fromage, sans gants ni hygiène générale.

“Pourquoi la nourriture est-elle préparée dans la salle des commandes où l’argent est manipulé?”

Dans le clip, Campbell confronte ensuite le membre du personnel – qui convient qu’il ne devrait pas faire ce qu’il fait – et demande à parler au responsable.

Le gérant dit « je n’étais pas au courant » et Campbell exige que la nourriture soit jetée.

Campbell est ensuite amené dans une zone réservée au personnel avec le responsable qui jette le sac de nourriture dans la poubelle devant lui.

Campbell a expliqué: «Je me fiche de ce que quelqu’un dit que c’est dégoûtant et que cela ne devrait pas se produire.

“Il y aura des gens qui diront que c’est un gaspillage de nourriture que les sans-abri pourraient avoir, mais en fin de compte, ce genre de négligence avec la nourriture peut causer des problèmes de santé et rendre les gens malades.

« Le pauvre garçon à la première fenêtre faisait clairement ce qu’on lui avait dit de faire, mais à moins que les gens ne commencent à montrer ce qui se passe dans ces succursales, cela ne fera qu’empirer.

“Une dernière chose avant que quiconque ne signale que j’ai quand même pris ma “commande”, oui, mais c’était uniquement parce que j’étais trop concentré sur la résolution de la situation.

“Quand je suis allé à l’intérieur du site McDonald’s, il a été repris et remboursé.”

Le Sun a contacté McDonald’s pour un commentaire.