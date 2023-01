Un client de McDonald’s accusé de Rs 10 000 pour avoir dépassé la limite de temps de stationnement

Demandez à un mangeur lent à quel point il est pressant de se concentrer sur la nourriture alors que les yeux de tout le monde restent « concentrés » sur vous ! Avec une accélération continue, les personnes qui mangent lentement sont rarement autorisées à être elles-mêmes dans un lieu public. C’est ce qui vient de se passer avec un homme à Cambridge quand on lui a fait payer 100 £ pour avoir mis trop de temps à terminer le repas. Cela l’a fait appeler le “repas McD le plus cher” qu’il ait jamais eu.

Shapour Meftah a visité McDonald’s sur Newmarket Road, Cambridge, et a garé sa voiture sur le parking réservé aux clients du point de vente. Il a rencontré son frère au fast-food et a pris un bon repas avec lui. Tout allait bien jusqu’à ce qu’il reçoive des amendes d’une société de stationnement privée, UK Parking Control, pour avoir dépassé le délai imparti aux clients de McD pour garer leur véhicule.

S’adressant à CambridgeshireLive, Meftah a déclaré: “C’était un parking infernal – le McDonald’s le plus cher que j’aie jamais eu.” Ses deux visites à McD les 4 et 6 janvier 2023 ont conduit l’entreprise à émettre deux avis de pénalité fixe d’environ Rs. 10 000. Il a reçu une contravention pour avoir enfreint le délai de 90 minutes accordé aux clients de McDonald’s pour se garer sur l’espace.

“Il n’y a aucun panneau à l’intérieur de McDonald’s indiquant que vous avez 90 minutes pour vous asseoir, manger et partir. Vous ne voulez pas précipiter votre repas, et nous avons commandé pas mal de nourriture », a fait remarquer Meftah. Il s’est rendu compte que la seule chose qu’il avait faite de mal était d’avoir commandé trop de nourriture et passé trop de temps à nettoyer son assiette chez McDonald’s, ce qui lui a fait payer une lourde facture plus chère que le prix d’un hôtel 5 étoiles.

