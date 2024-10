Un client de l’hôtel se souvient de ce qu’il a vu la nuit de la mort de Liam Payne : « Il n’arrêtait pas d’être escorté jusqu’à sa chambre »

Ces dernières semaines ont été tragiques pour les fans des One Direction et pour tous ceux qui ont aimé Liam Payne après sa mort à l’âge de 31 ans. Après que le chanteur soit malheureusement décédé après être tombé de plus de 40 pieds du balcon d’une chambre d’hôtel où il séjournait à Buenos Aires, Argentine, le 16 octobre, plus de détails sur les derniers jours de sa vie font surface. Un documentaire récemment publié semble contenir de telles informations. Cela inclut le récit d’un client de l’hôtel sur le comportement présumé de Payne le soir de son décès.

Près de deux semaines après la mort de Liam Payne, il a été révélé que le membre des One Direction avait plusieurs drogues dans son organisme, dont une particulièrement dangereuse. drogue de fête appelée « cocaïne rose » . Dans le documentaire ABC News IMPACT x Nightline : One Direction : les derniers jours de Liam Paynequi peut être regardé avec un Abonnement Hulu un touriste américain qui séjournait au CasaSur Palermo en même temps que Liam Payne a partagé ce qui suit :

Nous avons eu plusieurs rencontres avec Liam. [There were] à plusieurs reprises, il était descendu dans le hall et provoquait du désordre. [He] a continué à être reconduit jusqu’à sa chambre.

D’autres clients ont signalé un « comportement erratique », un autre client de l’hôtel de Buenos Aires se rappelant « beaucoup de bruit » venant de sa chambre, y compris « un cri très fort et violent » la semaine dernière, selon Personnes . Le visiteur de l’hôtel dans le documentaire a également déclaré ceci à ABC, à propos des prétendues actions du musicien :

[He] brisait son ordinateur portable dans le hall. Et puis la dernière fois qu’il est redescendu, il s’est évanoui dans le hall de l’hôtel.

ABC rapporte qu’après le retour de Liam Payne dans sa chambre, le directeur de l’hôtel a appelé le 911 pour lui dire qu’il y avait un invité qui était apparemment ivre. Le directeur a rappelé que lorsque Payne était conscient, il cassait tout dans la pièce et a exprimé son inquiétude quant à sa vie étant en danger en raison du balcon de sa chambre. En fin de compte, les secours ne sont pas arrivés avant que Payne ne tombe de trois étages de sa chambre et meure sur les lieux. Après la mort du chanteur, sa chambre a été retrouvée saccagée, avec une télévision cassée.

Depuis la mort de l’interprète de « First Time », le reste Les membres des One Direction ont publié une déclaration commune partageant leur dévastation suite à leur décès, chacun d’eux se souvenant de son camarade de groupe sur ses réseaux sociaux personnels. Simon Cowell, qui a signé 1D après les avoir formés sur Le facteur Xdit il a eu le cœur brisé après avoir appris la nouvelle .

Les fans ont également rendu hommage au chanteur sur tous les réseaux sociaux à la suite de cette mort choquante. Shawn Mendes a rendu hommage à Liam Payne lors d’un de ses concerts, en compagnie de Rita Ora, qui a fini par pleurer en chantant le Cinquante nuances libérées chanson « For You » qu’elle a partagée avec lui lors d’un spectacle qu’elle a donné après sa mort au Japon.

Seul le temps nous dira si ou quand de plus amples détails sur la mort de Liam Payne seront partagés. Pendant ce temps, chez CinemaBlend, nous envoyons notre amour et nos condoléances à tous ceux qui sont touchés par le décès du chanteur.