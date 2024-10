Un client de l’hôtel a entendu un « cri fort et violent » venant de la chambre de Liam Payne avant la mort du chanteur : rapport

Un client séjournant à l’hôtel CasaSur Palermo a entendu un « cri très fort et violent » venant de la chambre de Liam Payne avant la mort du chanteur des One Direction, selon un nouveau rapport.

Payne est décédé mercredi à l’âge de 31 ans, après être tombé de trois étages depuis le balcon de sa chambre à l’hôtel de Buenos Aires, Argentine.

Dans une interview avec Magazine people, un autre client séjournant dans le même hôtel se souvient avoir entendu « beaucoup de bruit » décrit comme ressemblant à « soulever des charges lourdes » ou à des « coups » dans la chambre de Payne avant l’accident.

« Je pensais qu’il s’agissait de travaux de construction. Je pensais qu’ils travaillaient dans la chambre », a déclaré le client de l’hôtel.

Le client se souvient avoir vu des membres du personnel de l’hôtel « entrer et sortir » de la chambre de Payne, puis avoir entendu « plus de bruit » vers 16h30.

Quelques minutes après la reprise de l’agitation dans la pièce, l’invité s’est rappelé : « J’ai entendu un cri très fort et violent ».

Le client a alors « entendu des sirènes », mais n’a pas été inquiet jusqu’à ce qu’il « descende l’ascenseur ». L’invité a déclaré au média qu’il avait alors vu que « toute la rue était pleine de voitures de police ».

Les autorités ont confirmé que Payne était décédé après 17 heures à l’hôtel. Un employé a appelé les secours pour demander de l’aide à un invité qui était « sous l’emprise de drogues et d’alcool et qui avait détruit certains objets dans la chambre ».

« Nous avons besoin que vous envoyiez quelqu’un de toute urgence parce que, eh bien, je ne sais pas si la vie de l’invité est en danger », a déclaré l’employé lors d’un appel au 911 via Reuters. « Il a une chambre avec balcon. Et bien, nous avons un peu peur qu’il fasse quelque chose qui mette sa vie en danger. »

À leur arrivée, les autorités ont découvert que « Payne était déjà tombé du balcon de sa chambre et était décédé sur place en raison de la gravité de ses blessures ».

Une autopsie préliminaire a révélé que Payne est décédé des suites d’un « polytraumatisme » et « d’une hémorragie interne et externe », selon le parquet national pénal et correctionnel n°16, dirigé par intérim par Marcelo Roma.

« J’ai entendu un cri très fort et violent. » — Client anonyme de l’hôtel CasaSur Palermo

Selon le rapport, les circonstances entourant sa mort font toujours l’objet d’une enquête car il s’agit d’une mort « douteuse », même s’il semble que Payne était seul au moment de la chute et que le natif du Royaume-Uni « traversait une sorte d’épidémie résultant de la toxicomanie ». « .

La police de Buenos Aires a déclaré avoir trouvé la chambre d’hôtel de Payne « en plein désarroi » avec « divers objets cassés ». Des paquets de clonazépam (communément vendu sous la marque Klonopin et agit comme dépresseur du système nerveux central), des suppléments énergétiques et d’autres médicaments en vente libre ont été retrouvés éparpillés parmi ses affaires, selon l’Associated Press.

Les équipes médico-légales ont également signalé qu’une bouteille de whisky, un briquet et un téléphone portable avaient été récupérés dans la cour intérieure où le corps de Payne avait été retrouvé.

Son corps a ensuite été transféré à la Morgue Judiciaire, où une autopsie a été pratiquée entre 21h45 et 23h05. Les médecins légistes ont demandé des analyses histopathologiques, biochimiques et toxicologiques, qui sont en cours.

Les coroners ont rapporté avoir constaté 25 blessures « compatibles avec celles causées par une chute de hauteur », selon l’autopsie. Ils ont également noté que « les lésions cranio-cérébrales étaient suffisamment adéquates pour provoquer la mort, tandis que les hémorragies internes et externes du crâne, du thorax, de l’abdomen et des membres contribuaient au mécanisme de la mort ».

Après enquête sur les mains de Payne, aucune blessure défensive n’a été confirmée. De plus, en raison de la position dans laquelle le corps a été laissé et des blessures causées par la chute, le rapport indiquait qu’« il est présumé que Payne n’a pas adopté une position réflexe pour se protéger et qu’il s’est peut-être précipité dans un état de semi-repos ». – ou une inconscience totale. »

En 2008, Payne a été découvert par Simon Cowell alors qu’il auditionnait pour « The X Factor » quand il avait 14 ans. Bien qu’il ait été coupé, il est revenu à la série deux ans plus tard et a rejoint Harry Styles Zayn Malik, Niall Horan et Louis Tomlinson pour former un supergroupe qui s’est ensuite classé troisième de la compétition.

One Direction a signé avec Cowell après « The X Factor » et est devenu l’un des boys bands les plus vendus de tous les temps.

Le groupe a acquis une renommée mondiale grâce à ses succès, notamment « What Makes You Beautiful », « Story of My Life » et « Best Song Ever ». Ils ont sorti cinq albums en tête des charts en cinq ans après avoir concouru sur « Le facteur X » et s’est lancé dans quatre tournées mondiales.

Payne était père d’un fils, Bear, 7 ans, qu’il partageait avec son ex-petite amie Cheryl Cole .

Depuis la mort de Payne, les membres de sa famille, ses camarades du groupe One Direction, Cole et de nombreuses autres célébrités ont rendu hommage au défunt chanteur.

Tracy Wright de Fox News Digital a contribué à ce rapport.