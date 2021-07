Un client d’Amazon reçoit une petite bouteille de vitamines dans une boîte de la taille d’un téléviseur

Vous devez avoir rencontré des histoires de confusion de commande Amazon sur Internet, laissant les internautes choqués et joyeux de temps en temps. Cependant, lors d’un récent fiasco de livraison sur Amazon, un acheteur anglais a été confus de découvrir que sa commande d’une petite bouteille de vitamines était livrée dans une énorme boîte en carton, presque de la taille d’un téléviseur. L’incident est arrivé à Mark Reid, 55 ans, qui avait commandé pour 7,95 £ (820 Rs) 120 comprimés de vitamine D3 et 7,49 £ (770 Rs) pour un ensemble de 12 brochettes de viande sur le plus grand site Web de commerce électronique.

Cependant, lorsque le colis a été livré à son domicile à Alnwick, dans le Northumberland, il ne s’était pas attendu à ce qu’il arrive dans un emballage si grand qu’il a d’abord pensé qu’il s’agissait d’une mauvaise livraison de commande. Il est arrivé dans une boîte en carton de trois pieds sur deux qui renfermait la bouteille en plastique de trois pouces de hauteur contenant des vitamines et un paquet de brochettes de barbecue, tous deux emballés dans le papier de 10 pieds fourré à l’intérieur. Partageant son expérience de déballage, il a déclaré qu’il avait l’impression d’effectuer le tour de mouchoir sans fin du magicien avant d’aller au fond de la boîte lorsqu’il a finalement trouvé sa commande. Déçu par l’emballage et la quantité de déchets qu’il produisait pour deux petites commandes, il a affirmé qu’il pesait plus que les pilules et les brochettes elles-mêmes, rapporte le Mirror.

Le père de deux enfants a recyclé les vieux papiers, cependant, affirme que les grandes entreprises comme Amazon devraient faire mieux et donner l’exemple aux autres. Au départ, il a supposé qu’il avait reçu le mauvais colis et a demandé à ses voisins s’ils avaient commandé quelque chose.

Un porte-parole de l’entreprise a répondu à l’incident et a déclaré que l’entreprise poursuivait des initiatives de réduction des déchets sur plusieurs années, telles que les emballages prêts pour le commerce électronique et les emballages Amazon Frustration-Free, qui favorisent une ouverture sans tracas, des emballages 100 % recyclables. Ils ont ajouté que ces efforts visent à éliminer les étuis à clapet en plastique dur et les fils plastifiés utilisés pour les jouets. En termes de données, ils ont partagé qu’en raison de ces mesures, ils ont éliminé plus de 36 000 tonnes d’emballages excédentaires juste en 2015.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici