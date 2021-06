Un client anonyme laisse un pourboire de Rs 11 Lakh au restaurant du New Hampshire pour les employés qui se bousculent pendant le verrouillage

Un client qui a commandé quelques chiens chili, des chips de cornichons frits et des boissons dans un restaurant du New Hampshire a laissé un gros pourboire – 16 000 $. Le personnel n’a pas remarqué au début, a déclaré à WMUR-TV Mike Zarella, propriétaire du Stumble Inn Bar and Grill à Londonderry. L’onglet était de 37,93 $ avant le pourboire. « C’était sur le relevé de carte de crédit, ils l’ont mis à côté du registre et il a dit trois fois : « Ne dépensez pas tout au même endroit. comme, ‘Oh mon dieu, es-tu sérieux?’ Et il a dit : ‘Je veux que vous l’ayez, vous travaillez dur.’ »

Zarella a pensé que c’était une erreur, mais le gérant du bar a parlé au client, qui a dit que ce n’était pas le cas. Il a également souhaité rester anonyme.

Le restaurant avait fermé pendant quelques mois pendant la pandémie et s’était adapté avec des commandes à emporter et des repas en plein air.

L’équipage prévoyait de le reverser à ses collègues.

« L’arrière de la maison travaille très dur, la cuisine, ils leur donnent un gros pourboire, ce qui est très généreux de leur part », a déclaré Zarella.

Il ne s’agit pas d’un incident isolé où un client a laissé un gros pourboire. Dans un autre incident, un restaurant indien basé aux États-Unis était aux anges après qu’un client a laissé un pourboire généreux et symbolique de 2 020 $ le 1er janvier 2021. Masala Mantra Indian Bistro basé à Cape Coral en Floride a publié une photo d’une facture sur son compte de médias sociaux où elle montrait comment le client leur avait payé un pourboire de 2 020 $. Ce qui est encore plus surprenant, c’est que la facture totale pour la nourriture et les boissons, taxes comprises, était de 269 $.

Sous-titrant le message, Masala Mantra Indian Bistro a écrit qu’un pourboire de 2 020 $ avait été donné à leur serveur Dawn. Le message a également mentionné qu’ils ne peuvent pas arrêter de sourire et de se sentir heureux pour leur employé. Le restaurant a mentionné dans son article : « Que Dieu bénisse ce groupe de gens bienveillants. » L’année 2020 a été particulièrement difficile pour les restaurateurs dont le leur. Cependant, cet acte de gentillesse a fait leur année, comme mentionné dans le post.

(Avec entrées AP)

