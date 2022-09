Un client à emporter d’un moment choquant poignardé dans la poitrine lors d’une attaque en plein jour a déclenché «plus de 4 £ cheeseburger»

C’est le moment choquant qu’un client à emporter a été poignardé à la poitrine en plein jour – prétendument lors d’une dispute au sujet d’un cheeseburger à 4 £.

Les images montrent un homme portant un t-shirt blanc et des leggings gris sortant d’une porte à emporter du centre-ville de Doncaster, dans le Yorkshire du Sud.

Le couple s’est bagarré devant des spectateurs choqués

Un homme a été vu agitant un couteau à l’autre

On pensait que l’incident concernait plus d’un cheeseburger à 4 £

Il tient une chaise en plastique rose, qu’il semble initialement utiliser comme bouclier de fortune.

L’homme lance alors la chaise en plastique sur le couteau, qui le frappe à plusieurs reprises.

L’agresseur semble porter une demi-douzaine de coups avec la lame alors que la victime recule contre une voiture garée, tendant les bras pour se défendre.

Les amis du couteau semblent alors intervenir pour le calmer et l’emmener.

Ils conduisent également l’homme blessé sur le côté de la rue où il s’effondre, le dos contre la porte d’un magasin.

On voit des acheteurs passer devant, jetant à peine un coup d’œil à ce qui se passe et l’homme qui a filmé l’attaque termine la séquence en disant: “F—ck it. Je vais au pub pour une pinte.

Deux hommes ont ensuite été arrêtés après que des flics ont été appelés à Scot Lane à Doncaster jeudi à 16 h 40 après que des passants stupéfaits aient sonné l’alarme.

Des publications sur les réseaux sociaux ont affirmé que la violence avait éclaté à la suite d’une dispute autour d’un cheeseburger à 4 £.

Le passant Lee Stevens a déclaré: «D’après ce que j’ai compris, un garçon est allé chercher de la nourriture dans les plats à emporter.

“Quelque chose a commencé. Il a lancé une chaise sur quelqu’un, puis il s’est fait poignarder. Je suis sorti du pub juste après qu’il ait été poignardé.

D’autres personnes présentes ont affirmé que la dispute avait éclaté à propos d’un cheeseburger à 4 £.

M. Stevens, qui a été salué comme un héros sur les réseaux sociaux pour avoir sauvé la vie de la victime, a ajouté : « Le gars qui a été poignardé est à l’hôpital de Sheffield et va bien.

“J’ai fait de mon mieux pour m’assurer qu’il ne saignait pas. Il va bien.”

La police du South Yorkshire a déclaré: «La victime, un homme dans la vingtaine, a été transportée à l’hôpital avec un coup de couteau à la poitrine. Ses blessures ne mettent pas sa vie en danger.

« Deux hommes, âgés de 38 et 23 ans, ont été arrêtés pour suspicion de GBH. Ils restent en garde à vue pour le moment. Les enquêtes sont en cours. »