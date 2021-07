Un cliché époustouflant de python caché a déconcerté les utilisateurs de Facebook – mais pouvez-VOUS le repérer?

Un serpent GLISSANT s’est parfaitement caché dans le feuillage, le rendant presque impossible à voir – mais pouvez-vous le repérer ?

Le cliché époustouflant du reptile camouflé a laissé les utilisateurs de Facebook se demander s’il est même là.

Presse à confiture

Pouvez-vous repérer le serpent camouflé qui se cache dans le feuillage ?[/caption]

Le cliché a été publié en ligne par Sunshine Coast Snake Catchers, un service professionnel de capture de serpents du Queensland, en Australie,

Il montre ce qui semble être une scène boisée calme remplie d’arbres et de branches tombées.

Mais, un python camouflé se cache quelque part – et une poignée d’utilisateurs aux yeux d’aigle doivent essayer de le repérer.

L’image a été partagée sur Facebook dans le cadre du jeu hebdomadaire « Spot the Snake Sunday ».

Presse à confiture

Un utilisateur était très heureux quand ils ont repéré le python[/caption]

Des observateurs de serpents amateurs du monde entier ont tenté de résoudre le casse-tête – et bon nombre de leurs réponses étaient loin de la réalité.

« Selon certaines des réponses, cet endroit doit grouiller de plusieurs serpents », a écrit une personne », a déclaré un utilisateur

« Tu ne facilites pas les choses mon pote », a ajouté quelqu’un d’autre.

Un troisième utilisateur frustré a déclaré : « Darn it ! Je suis toujours à 0 ! »

« L’image n’était pas si claire… Veuillez mettre une image HD dans le futur », a plaisanté un autre.

Presse à confiture

Il se cachait parmi les branches du Queensland, en Australie[/caption]

Cependant, d’autres devineurs confiants ont affirmé qu’ils avaient réussi à repérer le serpent.

« Je l’ai fait ! Woo hoo ma première place. Allez-moi », a écrit une personne.

« Ouais, j’en ai finalement eu un », a ajouté quelqu’un d’autre.

Sunshine Coast Snake Catchers a révélé plus tard que le serpent se cachait au milieu de la photo, sortant d’une grosse bûche.





Il a été identifié comme un python des tapis côtiers, la plus grande espèce de serpent de la région de Brisbane.

Ils peuvent atteindre 14 pieds et, bien que non venimeux, ils peuvent causer de graves blessures via leurs 80 dents tournées vers l’arrière.

Ils sont connus pour atteindre une longueur de 14 pieds, mais cessent généralement de croître lorsqu’ils atteignent 7 à 9 pieds.