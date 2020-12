JAKARTA: le religieux islamique indonésien Rizieq Shihab a été arrêté samedi à Jakarta, soupçonné d’avoir violé coronavirus restrictions en organisant des événements qui ont attiré des milliers d’adeptes dans la ville, a déclaré son avocat.

La police avait enquêté sur le tueur à feu et un religieux influent politiquement pour avoir violé COVID-19[feminine des mesures de contrôle après plusieurs rassemblements de masse ont eu lieu pour célébrer son retour de son auto-exil en Arabie Saoudite le mois dernier.

L’avocat de Rizieq, Aziz Yanuar, a déclaré que son équipe déposerait une requête préalable au procès pour demander la libération du clerc – qui a été arrêté après avoir comparu au poste de police de la capitale plus tôt dans la journée.

Les médias locaux ont cité la police de Jakarta en disant que Rizieq, qui dirige le Front du défenseur islamique (FPI), avait été accusé d’entrave à l’application de la loi et d’incitation à des actes criminels.

Le porte-parole de la police Yusri Yunus n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur les détails de l’arrestation de samedi, qui est intervenue après que six des partisans de Rizieq ont été tués dans une fusillade avec la police lundi.

Réputé pour attaquer les bars, les bordels et sévir violemment contre les minorités religieuses, le FPI est devenu politiquement influent ces dernières années.

En 2016, Rizieq était la figure de proue du mouvement de masse 212 contre l’ancien gouverneur chrétien de Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, ou Ahok, emprisonné pour blasphème pour avoir insulté l’islam.

Les rassemblements de masse ont soulevé des inquiétudes concernant la montée de la politique identitaire et de l’islam politique en Indonésie.

Rizieq, 55 ans, a quitté le pays un an plus tard après avoir été accusé d’avoir envoyé des messages pornographiques et d’avoir insulté l’idéologie de l’État, restant en exil en Arabie saoudite pendant trois ans.

Lorsqu’il a atterri à Jakarta le 10 novembre, des dizaines de milliers de ses partisans ont afflué à l’aéroport en costume islamique blanc, ignorant les protocoles de santé alors qu’ils criaient pour le saluer.

(Écrit par Stanley Widianto; Édité par Helen Popper)