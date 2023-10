À l’approche d’Halloween, il existe de nombreux choix de divertissements à regarder, anciens et nouveaux. Cependant, il y a un film de 1993 qui les surpasse tous, « Hocus Pocus ». Alors que tout au long du film, vous entendrez la phrase « C’est juste un tas de tour de passe-passe », je peux vous garantir que ce film est tout le contraire.

Dans la ville de Salem, Massachusetts, il existe une histoire connue des sœurs Sanderson : trois sorcières, Winifred, Mary et Sarah, qui étaient autrefois connues pour avoir volé la vie d’enfants afin de préserver leur jeunesse. Cependant, 300 ans plus tard, la seule façon pour ces sorcières de ressusciter est qu’une vierge allume la bougie à flamme noire le soir d’Halloween. Malheureusement, cette bougie et ces sorcières semblent trop belles pour être fidèles au petit nouveau de la ville, Max Denison. Alors qu’il fait une fête avec sa petite sœur, Dani, (et dans le but d’impressionner son béguin à l’école, Allison), Max ose allumer la bougie. Menant à la nuit la plus folle de sa vie, protégeant sa sœur, combattant les sorcières et tombant amoureux de son béguin. À travers tout cela, Max apprend que ce n’est jamais « juste un tas de tours de passe-passe ».

Il y a beaucoup de choses dans ce film qui en font la meilleure montre de la saison effrayante 30 ans après sa sortie. Premièrement, il y a un énorme sentiment de nostalgie. Comme il s’agit de l’un des premiers films d’Halloween de Disney et d’un incontournable de la plupart des Halloweens d’enfance, le film recèle de nombreux souvenirs de l’époque où les temps étaient plus simples. Peut-être que la nostalgie vient du moment où il a été réalisé et que les technologies mentionnées dans le film comme des choses abstraites pour les sœurs Sanderson sont désormais pour nous des technologies séculaires, notamment les routes, les costumes d’Halloween et les bus. Ou peut-être que la nostalgie vient de son artisan Kenny Ortega, qui a travaillé sur plusieurs de nos montres d’enfance connues, telles que la série « High School Musical ». Ou peut-être que cela vient du fait que le film se concentre sur les enfants qui font des friandises le soir d’Halloween, quelque chose que nous attendrions tous toute l’année, ne pouvant pas supporter l’excitation.

De plus, le film met une question intéressante sous un aspect mièvre. Habituellement, on ne penserait pas qu’un film sur le vol d’âmes d’enfants pour la jeunesse n’aurait pas de valeur comique et réconfortante, mais ici, c’est le cas. Même dans ses moments les plus effrayants, le film le décrit suffisamment bien pour que personne n’ait trop peur. Même si le film se concentre sur les sorcières qui tentent spécifiquement de voler la vie de Dani, il n’y a pas un seul moment dans le film où vous pensez réellement que la vie de Dani est en danger, en partie à cause du rôle de Max. Cependant, sur ce point, si vous recherchez ce genre d’horreur dans un film d’Halloween, ce n’est peut-être pas votre tasse de thé.

Les personnages et leurs costumes ajoutent également une valeur différente au film. Chaque personnage a un costume qui représente vraiment son personnage, en particulier les trois sorcières. En général, toutes leurs robes ont un caractère irrégulier qui représente à la fois les styles de leur première vie, mais montre également l’âge de la robe, comme il y a l’âge chez les sœurs. Plus précisément sœur par sœur, Sarah, qui est plutôt « blonde folle » et très obsédée par les garçons, a une robe plus révélatrice du décolleté. Mary a une robe moins détaillée, à l’exception de ses poches, où elle sort des objets en tant que sœur droite de Winifred. Enfin, Winifred elle-même a une robe détaillée en perles et elle est très bien confectionnée, très représentative d’elle étant la sœur principale et la plus « confectionnée » elle-même. Ainsi que Dani en costume de sorcière pour Halloween, en enfant innocent. Tous les personnages sont très bien costumés dans le film sans que cela soit trop exagéré, ce qui contribue à développer le cœur du film.

Personnellement, ce film a pour moi une énorme valeur sentimentale. Je le regarde chaque année, une tradition qui a commencé quand j’étais enfant avec ma mère et ma sœur. Même maintenant, alors que je quitte mon enfance, je regarderai « Hocus Pocus » chaque année, et cela fait partie de son charme. C’est un film pour tous les âges, tout le monde, des enfants aux adultes, peut le regarder et l’apprécier, quelque chose qui peut être transmis de génération en génération.

Alors, alors que l’heure des sorcières est à nos portes, j’espère que vous offrirez une montre à « Hocus Pocus » ! Bonne sorcellerie… Je veux dire, regarder !

Les opinions exprimées sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de The Torch.