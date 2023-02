Un classique du cinéma muet fête son centenaire

Et il a joué. Le personnage de Lloyd, The Boy, imagine l’idée de faire évoluer un grand magasin pour gagner 1 000 $ offerts par son directeur pour augmenter les affaires – et espère que la cascade l’aidera également à gagner The Girl. Il commence son ascension, combattant un troupeau de pigeons, une fenêtre battante et un ami nommé Limpy à l’intérieur du bâtiment qui devient autant un danger qu’un assistant.

C’est l’une des images les plus durables de l’ère du cinéma muet, et sans doute la cascade cinématographique qui a conduit au héros d’action épris de gratte-ciel d’aujourd’hui : l’acteur Harold Lloyd suspendu aux aiguilles d’une horloge sur le côté d’un bureau. bâtiment.

“Une partie de son attrait est qu’il n’est pas habillé comme un ouvrier du bâtiment”, a déclaré M. Hill. « Il porte un chapeau de paille et des lunettes et est bien habillé. Cela peut être vu comme une image de son besoin de mobilité ascendante.

“Les années 1920 ont été une ère de cascades, des avions aux bâtiments d’escalade”, a déclaré Steven K. Hill, conservateur au Archives cinématographiques et télévisuelles de l’UCLA à Los Angeles, qui a joué un rôle déterminant dans la sauvegarde et la restauration de centaines de films muets, y compris une collaboration avec la Criterion Collection sur “Safety Last!” en 2012.

Le garçon tient bon, alors même que le cadran de l’horloge s’incline et qu’il reste suspendu à l’aiguille des minutes. Il y a quelques tentatives infructueuses et beaucoup de slapstick, mais, avec l’aide d’une corde, il arrive enfin sur le toit où The Girl attend avec un baiser.

En savoir plus sur les montres : Histoires sur les tendances et les problèmes de l’industrie.

Alors que The Boy s’arrête sur un rebord de fenêtre, un moment bouffon avec Limpy le fait reculer, sauvé uniquement en saisissant les aiguilles de l’horloge, qui étaient idéalement positionnées à 2 h 45 (lorsque l’aiguille des minutes la plus longue est parallèle au sol).

Le garçon est certainement à la recherche d’argent – mais d’amour. “L’intrigue secondaire de tous ses films consistait toujours à attirer la fille”, a déclaré Mme Lloyd. “Harold était vraiment une piste romantique.”

Non seulement The Boy a obtenu The Girl dans “Safety Last!”, mais Lloyd et l’actrice, Mildred Davis, se sont mariés peu de temps avant la sortie du film. Ils sont restés mariés jusqu’à sa mort en 1969; Lloyd est décédé en 1971. Le couple a eu trois enfants (la mère de Mme Lloyd était Gloria, l’aînée).

Ce qui rend la cascade d’horloge encore plus impressionnante, a déclaré Mme Lloyd, c’est que son grand-père s’accrochait avec seulement huit doigts. En 1919, il avait perdu une partie de son index droit, tout son pouce droit et une partie de sa paume lorsqu’il tenta d’allumer une cigarette avec la mèche de ce qu’il pensait être une bombe prop pour une photo publicitaire. Mais la bombe a explosé, l’aveuglant temporairement et l’envoyant à l’hôpital pendant environ deux semaines. Pendant des années, il a porté un gant prothétique pour masquer la blessure dans les films, mais pas dans sa vie personnelle.

“Je me souviens qu’en tant que fille, il portait toujours une montre Rolex, mais comme il n’avait que trois doigts à la main droite, il devait demander à quelqu’un de boucler la montre de sa main gauche”, se souvient Mme Lloyd. «Des années plus tard, il avait une Rolex sur mesure en or blanc et avec un cadran blanc avec des chiffres en argent. Et il n’avait pas de fermoir. Il avait un bracelet de montre flexible pour qu’il n’ait pas à demander à quelqu’un de l’aider.