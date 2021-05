Un civil tué par des éclats d’obus après que des roquettes de Gaza ont frappé la banlieue de Tel Aviv (VIDEO)

Une vidéo de Paula Slier, chef du bureau de RT au Moyen-Orient, montre des bâtiments endommagés et des premiers intervenants dans la rue. Un véhicule garé a été détruit et d’autres ont été endommagés.

Des sirènes d’avertissement de roquettes ont de nouveau été entendues à Tel Aviv et dans d’autres villes du sud et du centre d’Israël. Des projectiles lancés depuis Gaza sont tombés sur une autre ville près de Tel Aviv, Rishon LeZion et la ville arabe de Tayibe. Aucun blessé sur le terrain n’a été signalé.

Des rapports antérieurs indiquaient qu’au moins neuf personnes avaient été tuées en Israël alors que les groupes militants Hamas et Jihad islamique avaient lancé plus de 2000 roquettes depuis lundi. La plupart des projectiles ont été détruits en vol par le système antimissile israélien Iron Dome, mais d’autres sont tombés sur des zones résidentielles.