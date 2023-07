Un citoyen américain traverse la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord

Un soldat américain qui est entré en Corée du Nord lors d’une visite de la zone démilitarisée (DMZ) mardi aurait été arrêté, créant un nouveau casse-tête pour la Maison Blanche de Joe Biden au milieu des tensions accrues sur les ambitions nucléaires de Pyongyang.

Commandement de l’ONU, qui supervise la DMZ entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, a dit: « Un ressortissant américain en [joint security area] tournée d’orientation a franchi, sans autorisation, la ligne de démarcation militaire vers la République populaire démocratique de Corée.

« Nous pensons qu’il est actuellement détenu en RPDC et travaillons avec notre [Korean People’s Army] homologues pour résoudre cet incident.

Des responsables américains ont déclaré aux médias que l’individu qui était entré en Corée du Nord était un soldat américain. Un responsable a déclaré à Reuters que le soldat était entré en Corée du Nord « volontairement et sans autorisation ».

Les médias sud-coréens ont nommé l’individu, puis ont supprimé le nom des rapports. Selon Reuters, les journaux Donga et Chosun Ilbo ont cité des sources de l’armée sud-coréenne lorsqu’ils ont déclaré que l’homme se trouvait avec un groupe de visiteurs, dont des civils, dans le village de la trêve de Panmunjom « lorsqu’il a soudainement franchi la ligne de briques marquant la frontière ».

Deux responsables américains, s’exprimant de manière anonyme, ont déclaré à Reuters que le soldat devait faire l’objet de mesures disciplinaires. On ne sait pas comment le soldat s’est arrangé pour participer à la tournée.

Le colonel Isaac Taylor, porte-parole de l’armée américaine en Corée du Sud et du Commandement de l’ONU, a refusé de confirmer que l’individu était un soldat américain.

« Nous faisons encore des recherches à ce sujet et sur tout ce qui s’est passé », a-t-il déclaré.

La Maison Blanche, le département d’État et le Pentagone n’ont pas immédiatement commenté. Le département d’État dit aux ressortissants américains de ne pas entrer en Corée du Nord « en raison du risque sérieux et persistant d’arrestation et de détention à long terme ».

Le ministère sud-coréen de la Défense a déclaré qu’il n’avait pas d’informations dans l’immédiat sur l’affaire.

Les défections d’Américains ou de Sud-Coréens vers la Corée du Nord sont rares. Depuis la fin de la guerre de Corée, qui s’est déroulée entre 1950 et 1953, plus de 30 000 Nord-Coréens ont fui vers le sud pour éviter l’oppression politique et les difficultés économiques. En novembre 2017, des soldats nord-coréens ont tiré 40 coups alors qu’un collègue tentait de franchir la frontière. Le soldat a été touché cinq fois mais a survécu.

Le nombre de transfuges a récemment diminué, en grande partie grâce aux précautions nord-coréennes concernant la pandémie de Covid-19. Pendant la pandémie, les ambassades étrangères à Pyongyang fermé.

Pendant la guerre froide, un petit nombre de soldats américains ont fait défection en Corée du Nord. Parmi eux se trouvait Charles Jenkin, qui déserte son poste en 1965 et traverse la DMZ. Il est apparu dans des films de propagande nord-coréens et a épousé une étudiante en soins infirmiers japonaise qui avait été enlevée par des agents nord-coréens. Il est mort au Japon en 2017.

Panmunjom a été créé à l’intérieur de la zone démilitarisée (DMZ) à la fin de la guerre. Aucun civil ne vit dans la zone, qui est supervisée conjointement par le Commandement des Nations Unies et la Corée du Nord. Des effusions de sang et des coups de feu y ont eu lieu.

En 1976, deux officiers américains qui ont essayé d’élaguer un arbre ont été battu à mort, amenant Pyongyang et Washington au bord de la guerre. Mais la DMZ a également été un lieu de discussions et est devenue un lieu touristique populaire.

Certains Américains arrêtés en Corée du Nord après être prétendument entrés de Chine ont été reconnus coupables d’espionnage et d’autres actes anti-étatiques, mais libérés après des missions américaines de haut niveau pour garantir leur liberté. Le trois derniers détenus américains connus ont été libérés en 2018, alors que le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, s’engageait dans la diplomatie nucléaire avec Donald Trump, un processus qui a conduit les deux dirigeants à se rencontrer dans la DMZ et à se serrer la main.

Les pourparlers ont échoué l’année suivante, au milieu de désaccords sur les sanctions imposées par les États-Unis. Dans un livre publié aux États-Unis mardi, un ancien assistant à la sécurité intérieure de Trump, Miles Taylor, décrit comment la Maison Blanche de Trump craignait « que le président ne nous entraîne accidentellement dans une guerre nucléaire avec la Corée du Nord ».

Le passage de la frontière mardi s’est déroulé dans un contexte de fortes tensions autour des essais de missiles nord-coréens depuis le début de l’année dernière. Plus tôt mardi, les États-Unis ont envoyé un sous-marin nucléaire en Corée du Sud pour la première fois depuis des décennies, pour agir comme un moyen de dissuasion contre le Nord.

Les libérations en 2018 d’Américains détenus en Corée du Nord contrastaient de manière frappante avec le sort d’Otto Warmbier, un étudiant américain décédé en 2017, quelques jours après avoir été libéré dans le coma après 17 mois de captivité. Warmbier et d’autres détenus américains en Corée du Nord ont été emprisonnés pour divers crimes présumés, notamment la subversion, les activités anti-étatiques et l’espionnage.