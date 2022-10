Un citoyen américain renvoyé en prison en Iran

Le citoyen américain Siamak Namazi est de retour dans une prison iranienne aujourd’hui après avoir été temporairement libéré par les autorités de Téhéran au début du mois.

“Son congé, qui a commencé le 1er octobre, était renouvelable et avait déjà été renouvelé une fois le 8 octobre”, a expliqué un communiqué publié par l’avocat pro bono de Namazi, Jared Genser. « Tard ce matin (heure de Téhéran), Siamak a été ramené en garde à vue par le CGRI et contraint de retourner à la prison d’Evin.

Au moment de sa libération au début du mois, l’Iran a affirmé par l’intermédiaire des médias officiels que c’était la preuve de la “bonne foi” du régime.

Namazi, aujourd’hui âgé de 50 ans, a été condamné en Iran pour espionnage et est détenu depuis 2015. Le Département d’État qualifie les accusations de sans fondement.

Le père de Namazi, Baquer, âgé de 85 ans, avait également été détenu en Iran, mais il venait d’obtenir l’autorisation de quitter le pays la semaine dernière afin qu’il puisse se faire soigner.

Dans une déclaration aujourd’hui, le frère de Siamak, Babak Namazi, a déclaré : “J’avais vraiment espoir pour la première fois que le départ de mon père était le début d’un nouveau chapitre moins douloureux dans la lutte pour que notre famille soit à nouveau unie. Mais le retour de Siamak à Evin a brisé cet espoir.” Il a ajouté, “il n’y a absolument aucune raison pour qu’il soit en prison – il n’y en a jamais eu.”

Alors que les pourparlers sont au point mort, l’administration Biden cherche toujours à relancer l’accord sur le nucléaire iranien, mais a toujours déclaré que la question des Américains détenus à tort était une négociation distincte.

Interrogé aujourd’hui sur le renvoi de Namzi en prison, le porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré qu’il s’agissait d’un “énorme revers”, ajoutant : “Siamak Namazi et les autres Américains qui sont injustement détenus en Iran, ils sont détenus sur une base injustifiée. Ils devraient être Nous nous efforçons de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour améliorer les perspectives de leur libération et de leur retour en toute sécurité dans leurs familles dès que possible.

