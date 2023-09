Un citoyen américain décède dans un accident de rafting dans le nord-ouest de la Slovénie et 2 autres blessés

Un citoyen américain a été tué et deux autres légèrement blessés dans un accident de rafting dans le nord-ouest de la Slovénie, a annoncé mercredi la police.

L’accident s’est produit mardi alors que deux radeaux transportant 16 passagers et un guide descendaient la rivière Soca, a indiqué la police dans un communiqué. L’un des bateaux a heurté un rocher et les passagers sont tombés dans la rivière. Lorsque l’autre bateau est venu en aide, il a également heurté un rocher et ses passagers ainsi qu’un guide sont tombés à l’eau, a indiqué la police.

UN TOURISTE BRITANNIQUE TOMBE DE 300 PIEDS À SA MORT DE L’ÉCHELLE DE MONTAGNE AUTRICHE POPULAIRE SUR INSTAGRAM : RAPPORT

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Un Américain de 55 ans a été emporté par le courant et a été retrouvé mort plus tard. Deux autres citoyens américains ont été légèrement blessés. Les autres ont réussi à débarquer sains et saufs.

La police a ouvert une enquête sur l’accident.

Le petit pays européen de Slovénie est connu pour sa beauté naturelle et ses sports de plein air, le rafting le long de la rivière Soca étant une activité populaire auprès des touristes.