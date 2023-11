Un circuit d’inconfort découvert dans les profondeurs du cerveau

Résumé: Les scientifiques ont découvert un circuit cérébral dans le noyau sous-thalamique qui provoque une gêne lorsqu’il est activé, apportant ainsi un nouvel éclairage sur les racines neurales de l’aversion. Cette découverte a des implications significatives, car elle démontre le rôle potentiel du sous-thalamus dans la dépression et les effets secondaires de la thérapie par stimulation cérébrale profonde (DBS) pour la maladie de Parkinson.

Les chercheurs ont utilisé l’optogénétique chez la souris pour identifier les circuits neuronaux impliqués, ce qui pourrait conduire à des traitements plus précis des troubles neurologiques sans effets indésirables. La recherche laisse espérer de meilleurs résultats cliniques pour les patients atteints de la maladie de Parkinson et de maladies similaires.

Faits marquants:

Le noyau sous-thalamique, connu pour le contrôle des mouvements, est désormais associé à la production d’un fort sentiment d’aversion et d’inconfort. La stimulation optogénétique chez la souris a révélé un comportement d’évitement durable, faisant allusion à la connexion du noyau sous-thalamique avec les systèmes émotionnels du cerveau et à son rôle potentiel dans la dépression. Cette découverte pourrait expliquer pourquoi certains patients atteints de la maladie de Parkinson qui suivent un traitement DBS souffrent de dépression, ouvrant ainsi la voie à des traitements comportant moins d’effets secondaires.

Source: Université d’Uppsala

Les chercheurs ont identifié un nouveau circuit neuronal dans le cerveau qui produit une forte sensation d’inconfort lorsqu’il est activé.

Cette découverte leur permet également de montrer pour la première fois que le noyau sous-thalamique, une structure du cerveau qui contrôle les mouvements volontaires, pourrait également jouer un rôle dans le développement de la dépression. Les résultats pourraient conduire à de meilleurs traitements pour la maladie de Parkinson.

L’étude a été publiée dans la revue scientifique Rapports de cellules.

Chez l’homme, on sait qu’une forte activation du système d’aversion du cerveau peut conduire à la dépression. Crédit : Actualités des neurosciences

« Notre étude montre qu’une région spécifique du cerveau est impliquée dans les comportements d’aversion et d’évitement lorsqu’elle est stimulée. Nous avons étudié le comportement des souris lorsque le noyau sous-thalamique est activé par stimulation optogénétique », explique Åsa Mackenzie, professeur au département de biologie des organismes de l’université d’Uppsala et auteur principal de l’étude.

L’équipe de recherche a déjà découvert que les souris dont le sous-thalamus est activé cherchent à échapper à la stimulation.

Dans la nouvelle étude, ils ont pu montrer que ce comportement est lié à l’aversion et que le comportement d’évitement n’a pas seulement lieu lorsque le noyau sous-thalamique est activé, mais aussi que l’inconfort persiste dans la mémoire.

Lorsque les souris ont été placées ultérieurement dans le même environnement, elles ont montré un comportement d’évitement tout aussi fort, même si la stimulation était désormais désactivée. Les associations étaient donc suffisamment fortes pour soutenir le comportement.

L’aversion est l’opposé de la récompense et joue un rôle important en nous faisant éviter les choses qui nous font nous sentir mal. Chez l’homme, on sait qu’une forte activation du système d’aversion du cerveau peut conduire à la dépression.

Dans la nouvelle étude, les chercheurs ont non seulement découvert l’endroit du cerveau dans lequel l’aversion se produit, mais ont également identifié des circuits neuronaux provenant du noyau sous-thalamique qui se connectent directement au système émotionnel du cerveau, qui devient actif lors de fortes sensations d’inconfort. .

« Le fait que le sous-thalamus donne lieu à des comportements d’aversion et d’évitement est une découverte importante pour deux raisons principales. Cela améliore notre compréhension du système émotionnel du cerveau et de la manière dont l’activité cérébrale peut entraîner des symptômes psychiatriques tels que la dépression et l’apathie.

« Deuxièmement, cela pourrait expliquer pourquoi les personnes atteintes de la maladie de Parkinson traitées par stimulation cérébrale profonde (DBS) peuvent ressentir ce genre d’effets secondaires », poursuit Mackenzie.

Dans la maladie de Parkinson, le sous-thalamus est trop actif, mais la stimulation de cette région cérébrale chez les patients atteints de la maladie de Parkinson gravement malades à l’aide de DBS avec des électrodes implantées « corrige » cela et élimine les tremblements et autres problèmes moteurs. Le traitement fonctionne souvent très bien. Cependant, certains patients ressentent des effets secondaires tels qu’une dépression sévère.

« Maintenant que nous pouvons montrer que le sous-thalamus a un lien direct avec l’aversion et se connecte au centre de la dépression du cerveau, nous pouvons comprendre et expliquer neurobiologiquement ces effets secondaires. En plus de la maladie de Parkinson, la DBS sous-thalamique est également utilisée dans des cas tels que les tremblements essentiels et le trouble obsessionnel-compulsif.

« Notre étude constitue une recherche fondamentale et ouvre la voie à une précision clinique améliorée de ces traitements. L’objectif est que la DBS traite les symptômes de la maladie sans provoquer d’effets secondaires graves », explique Mackenzie.

Le projet est une collaboration entre des chercheurs de l’Université d’Uppsala et de l’Université de Bordeaux. L’étude a été financée par la Fondation de recherche Bertil Hållsten, la Fondation suédoise du cerveau, la Fondation Parkinson, la Fondation Michael J Fox (initiative ASAP = Aligning Science Across Parkinson’s), la Fondation Åhlén, les Fondations Wenner-Gren et le Conseil suédois de la recherche.

Les chercheurs ont utilisé l’optogénétique pour s’assurer qu’ils stimulaient uniquement le noyau sous-thalamique et aucun autre tissu cérébral. La méthode est basée sur l’utilisation d’un type spécifique de lumière pour activer ou désactiver des neurones individuels dans le cerveau de souris génétiquement modifiées dont les neurones possèdent des protéines sensibles à la lumière à leur surface.

Les chercheurs avaient identifié des marqueurs dans des études antérieures qui étaient désormais utilisés pour distinguer avec précision le noyau sous-thalamique des structures environnantes. Cela leur a permis d’étudier comment les neurones individuels du cerveau des souris étaient affectés et comment les souris se comportaient lorsque les neurones étaient plus ou moins actifs.

A propos de cette actualité de la recherche en neurosciences

Auteur: Elin Backström

Source: Université d’Uppsala

Contact: Elin Bäckström – Université d’Uppsala

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès libre.

“Transmission réciproque de signaux activateurs et inhibiteurs et devenir cellulaire dans les cellules T en régénération» par Åsa Mackenzie et al. Rapports de cellules

Abstrait

Transmission réciproque de signaux activateurs et inhibiteurs et devenir cellulaire dans les cellules T en régénération

Points forts

Pitx2, Vglut2, parvalbumine dans STN et Tac1 dans para-STN sont des souris hautement conservées pour primates

L’excitation optogénétique des terminaux STN ou STN dans le pallidum ventral provoque un apprentissage aversif

Excitation optogénétique des para-STN génère une réponse nettement différente

Dissection anatomo-fonctionnelle du STN vs. para-STN fournit un cadre pour l’affect émotionnel

Résumé

Le noyau sous-thalamique (STN) est essentiel au contrôle comportemental ; sa dérégulation est donc corrélée à des troubles neurologiques et neuropsychiatriques, dont la maladie de Parkinson. La stimulation cérébrale profonde (DBS) ciblant le STN atténue avec succès les symptômes moteurs parkinsoniens.

Cependant, la mauvaise humeur et la dépression sont des effets secondaires affectifs. STN est attenant à para-STN, associé à un comportement appétitif et aversif.

DBS destiné à STN pourrait involontairement moduler para-STN, provoquant l’aversion. Alternativement, le STN médie l’aversion. Pour étudier la causalité entre STN et aversion, le comportement affectif est abordé à l’aide de l’optogénétique chez la souris.

Les promoteurs sélectifs permettent la dissociation du STN (par exemple, Pitx2) contre. para-STN (Tac1). La photostimulation aiguë entraîne une aversion via STN et para-STN. Cependant, seuls les signaux associés à la stimulation STN provoquent un évitement conditionné et seule la stimulation STN interrompt l’auto-administration continue de sucre.

Les enregistrements électrophysiologiques identifient les réponses post-synaptiques dans les neurones pallidaux et la photostimulation sélective des terminaisons STN dans le pallidum ventral reproduit l’aversion induite par le STN.

L’identification du STN comme source d’apprentissage aversif contribue aux fondements neurobiologiques de l’affect émotionnel.