Un cinquième des dons aux conservateurs provenaient de personnes intéressées par le marché du logement, selon un rapport

Une livre sur cinq donnée au Parti conservateur entre 2010 et 2020 provenait de particuliers ou d’entreprises ayant des intérêts substantiels dans le marché du logement, selon un nouveau rapport.

La recherche de Transparency International UK – détaillant l’étendue de la dépendance du parti de Boris Johnson à l’égard du secteur – suggère qu’il y a eu une « dépendance inquiétante » à l’égard d’un petit nombre de riches bailleurs de fonds ayant « des intérêts immobiliers importants ».

Le rapport de l’organisation anti-corruption – House of Cards – affirme qu’environ 10 pour cent de tous les dons des partis politiques au cours de la dernière décennie provenaient de particuliers et d’entreprises ayant des intérêts immobiliers.

Environ 80% des fonds (plus de 60 millions de livres sterling) sont allés aux conservateurs, a-t-il ajouté, les dons liés à la propriété représentant un cinquième des dons à déclarer du parti.

Le rapport a également souligné qu’entre 2015 et 2019, seuls 10 donateurs ayant des intérêts majeurs dans le marché immobilier représentaient un dixième des dons aux coffres du Parti conservateur.

« Bien que nous ayons vu des preuves insuffisantes pour prouver au-delà de tout doute raisonnable tout accord direct de contrepartie des dons ou des décisions », indique le rapport, « cette dépendance crée un risque réel de corruption globale, par laquelle les actions des ministres sont incitées par les finances du parti. des liens avec des groupes d’intérêt dans ce domaine politique ».

Examinant la transparence sur qui fait pression sur les ministres, l’organisation a ajouté que les dispositions actuelles étaient « terriblement inadéquates », les ministres étant connus pour avoir tenu 669 réunions avec 894 groupes d’intérêt distincts pour discuter du logement entre janvier 2017 et mars 2020.

Parmi ceux-ci, les départements gouvernementaux ont fourni « peu de détails », « avec le sujet de discussion pour plus de 40 pour cent décrit simplement comme ‘logement’ ou planification' », selon le rapport.

Dans une série de solutions, Transparency International UK suggère d’introduire une limite annuelle de 10 000 £ sur les dons des particuliers et des entreprises et d’introduire un registre statutaire complet des lobbyistes.

Duncan Hames, directeur des politiques de l’organisation, a déclaré : « Bien que ce ne soit un secret pour personne que les partis politiques reçoivent une grande partie de leur financement d’un nombre relativement restreint de donateurs, la mesure dans laquelle le Parti conservateur dépend financièrement de ceux qui détiennent d’importants intérêts immobiliers est de grave préoccupation.

« Une dépendance malsaine à l’égard de ceux qui ont des intérêts particuliers dans un secteur met les ministres sous pression pour qu’ils fournissent un accès exclusif, ce qui crée un risque réel que les décisions soient biaisées en leur faveur.

« Briser cette dépendance est essentiel pour éliminer le risque d’influence indue et libérer le gouvernement pour qu’il explore des solutions plus audacieuses pour faire face à la crise du logement. »

Commentant le rapport, Anneliese Dodds, présidente du Parti travailliste, a déclaré: «Il n’est pas étonnant que les conservateurs résistent à plus de transparence sur la propriété immobilière, alors que les coffres du parti sont remplis d’autant d’argent des grands magnats de l’immobilier à l’étranger.

« C’est encore un autre exemple de la façon dont les règles de transparence pour les ministres du lobbying ne sont pas adaptées à leur objectif. Nous devons savoir qui fait du lobbying auprès des ministres, ce qu’ils attendent du gouvernement et ce qui est discuté lorsqu’ils se réunissent. Nous avons besoin d’une réforme urgente.

Cependant, un porte-parole du Parti conservateur a déclaré: «La politique du gouvernement n’est en aucun cas influencée par le don que le parti reçoit – ils sont entièrement séparés.

« Les dons au Parti conservateur sont déclarés de manière appropriée et transparente à la Commission électorale, publiés par elle, et sont pleinement conformes à la loi. La collecte de fonds est une partie légitime du processus démocratique. L’alternative consiste à financer davantage les campagnes politiques par les contribuables, ce qui signifierait moins d’argent pour les services de première ligne comme les écoles, la police et les hôpitaux.

« Le Parti conservateur respecte ses engagements manifestes de livrer plus de logements, l’offre de logements neufs ayant atteint son plus haut niveau depuis 30 ans. Travailler avec l’industrie du logement est une partie essentielle de la construction de nouvelles maisons et de la régénération des friches industrielles. »