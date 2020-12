Un cinquième des Britanniques ne sont toujours pas sûrs que le vaccin Pfizer est sûr, tandis que les deux tiers ont déclaré que le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, devrait recevoir le coup en direct, selon une nouvelle enquête de YouGov.

Les chercheurs ont demandé à plus de 5 000 adultes britanniques dans quelle mesure ils étaient convaincus que le nouveau vaccin Pfizer était sûr.

En réponse, 20% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles n’étaient pas du tout confiantes ou pas très confiantes que le vaccin serait sûr.

Une enquête révèle qu’un cinquième des Britanniques n’est pas convaincu que le vaccin est sûr car ce matin, Matt Hancock a révélé que 50 hôpitaux étaient équipés et prêts à commencer à le distribuer (photo d’archive)

Un peu plus d’un quart (27%) des personnes ont déclaré qu’elles étaient «très confiantes» que ce serait en sécurité, tandis que 43% ont déclaré qu’elles étaient «assez confiantes».

Le régulateur britannique des médicaments, la MHRA, est devenu aujourd’hui le premier au monde à approuver un vaccin contre le coronavirus et le vaccin sera disponible pour certains membres du public dès la semaine prochaine.

Les lots initiaux du vaccin Pfizer / BioNTech se dirigent déjà vers la Grande-Bretagne après qu’un essai clinique a suggéré qu’il était efficace à 95%.

Le vaccin sera d’abord distribué dans les hôpitaux, suivi des chirurgies généralistes et des centres urbains dans les stades et les centres de conférence.

Les doses – qui doivent être emballées dans de la glace sèche – arrivent de Belgique vers un entrepôt central au Royaume-Uni, d’où elles seront envoyées aux hôpitaux du NHS à travers le pays.

L’enquête YouGov a également demandé aux participants si Matt Hancock devait recevoir le vaccin à la télévision en direct après que le secrétaire à la Santé avait précédemment déclaré qu’il le ferait si cela aidait à persuader le public qu’il était sûr.

Les deux tiers (66 pour cent) des personnes interrogées ont déclaré qu’elles soutiendraient l’idée, tandis que 12 pour cent seulement se sont opposées à celle-ci.

Les Britanniques de tous les côtés du spectre politique sont favorables avec 74 pour cent des démocrates libéraux, 73 pour cent des conservateurs et 68 pour cent des travaillistes réagissant positivement.

Cependant, lorsqu’on leur a demandé si le vaccin devrait être obligatoire par la loi, la plupart des Britanniques ont déclaré qu’ils s’opposeraient à ce qu’il soit rendu juridiquement obligatoire.

Près de la moitié des personnes (44 pour cent) ont dit qu’elles ne pensaient pas qu’une loi devrait être adoptée, tandis que 37 pour cent ont dit qu’elles soutiendraient l’idée.

Un camion quitte l’usine de Pfizer en Belgique, ce matin après l’approbation du vaccin au Royaume-Uni

Le soutien était le plus élevé parmi les démocrates libéraux (45%), les conservateurs et les travaillistes atteignant respectivement 43% et 39%.

Matt Hancock a salué l’approbation du jab ce matin, affirmant que la fin de la pandémie était désormais « en vue », tandis que Boris Johnson a déclaré que cela nous permettrait de « reprendre nos vies et de relancer l’économie ».

Quelque 800 000 doses du vaccin Pfizer – ce qui oblige les gens à recevoir deux doses à 21 jours d’intervalle – seront disponibles «à partir de la semaine prochaine».

Le Royaume-Uni a commandé 40 millions de doses au total, dont 10 millions d’ici la fin de 2020 et le reste l’année prochaine.

Aujourd’hui, M. Hancock a déclaré que la campagne de vaccination était «l’un des plus grands efforts logistiques civils auxquels nous ayons dû faire face en tant que nation».

«Ce sera difficile», dit-il. « Il y aura des défis et des complications, mais je sais que le NHS est à la hauteur de la tâche. »

Il a ajouté: « Nous allons livrer en fonction des priorités cliniques et de la nécessité opérationnelle en raison de la nécessité de maintenir le vaccin à moins 70 – cela rend ce vaccin particulièrement difficile à déployer. »

M. Hancock a expliqué comment les vaccins seront déployés à travers le pays, y compris en utilisant «les centres de conférence et les sites sportifs».

Il a déclaré: « Alors que nous commençons la vaccination la semaine prochaine, la majeure partie des vaccinations aura lieu au cours de la nouvelle année, mais j’exhorte tous ceux qui sont appelés à se faire vacciner par le NHS à réagir rapidement pour se protéger, leurs proches et leur communauté.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a remercié aujourd’hui les scientifiques de Pfizer et de BioNTech après l’approbation de leur vaccin COVID-19 pour une utilisation d’urgence par le régulateur des médicaments du pays

«Au cours des prochains mois, nous verrons des vaccins délivrés de trois manières différentes. Premièrement, nous commencerons les vaccinations dans les centres hospitaliers. Deuxièmement, nous nous déploierons via les services communautaires locaux, y compris les médecins généralistes et, le moment venu, les pharmacies également.

Une fois que le vaccin arrive au Royaume-Uni depuis l’usine de Pfizer en Belgique, les lots seront contrôlés dans un entrepôt central pour garantir leur qualité.

Le vaccin sera ensuite déchargé et déplacé vers des congélateurs de stockage où il fera l’objet d’un contrôle de température supplémentaire.

Public Health England (PHE) traitera les commandes passées par le NHS pour une livraison le lendemain dans les centres hospitaliers du Royaume-Uni.

À ce stade, la première étape du processus de déploiement peut commencer.