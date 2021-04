Un CINQUIÈME d’adultes prétend avoir appris une danse des médias sociaux pendant le verrouillage – avec «The Woah», «The Swagg Bouncee» et «The Cosby Walk» parmi les plus populaires, révèle une enquête.

Les chercheurs qui ont interrogé 2000 adultes ont découvert que 71% avaient regardé des mouvements de danse sur des plateformes populaires telles que TikTok et Instagram.

Alors que 16% ont tenté d’en maîtriser un.

Les morceaux les plus populaires pour effectuer un «défi de danse» sont «WAP» de Cardi B et Megan Thee Stallion, «Say So» de Doja Cat et «Savage» également de Megan Thee Stallion.

La recherche a été commandée par Samsung avant son tutoriel de danse virtuelle « Awesome Upskills » avec Perri Kiely de Diversity, qui sera disponible sur le Samsung KX Hub [https://www.samsung.com/uk/explore/kings-cross/hub/] à partir du mardi 4 mai.

Il a également révélé que 27% des adultes ne dansaient «jamais» – l’anxiété et le manque de confiance en étant les principales raisons.

Perri Kiely, qui a été photographié avec le Samsung Galaxy A52 5G du géant de la technologie, a déclaré: «Le verrouillage n’a pas été facile, mais c’est formidable de voir tant de gens utiliser le temps pour danser.

«Les médias sociaux ont été extrêmement influents pour amener les gens à secouer leur corps et à apprendre de nouvelles étapes.

«Mais il y a beaucoup de gens qui se sentent encore découragés et qui sont pourtant attrapés par le virus – j’espère que mon atelier encouragera certains d’entre eux à tomber amoureux de la danse.»

L’étude a révélé que plus d’un quart se sentent « exaltés » en dansant, tandis qu’un sixième se sentent en bonne santé et moins stressés.

Mais les Britanniques n’ont pas seulement élargi leurs horizons en matière de danse – l’étude a également révélé qu’un cinquième avait acquis une compétence complètement nouvelle depuis le début de la pandémie.

Et parmi ceux qui ont développé un nouveau talent, plus d’un sur 10 a appris les compétences de base en réparation automobile et un cinquième a maîtrisé la peinture ou le dessin.

Près d’un sur 10 a passé tellement de temps devant son ordinateur qu’il a même réussi à faire écrire un roman au cours des 13 derniers mois.

Parler une nouvelle langue (23 pour cent), la couture (14 pour cent) – et le DJing (10 pour cent) ont également été populaires pendant le verrouillage.

Mais 63% ne pensent pas qu’ils auraient pris le temps d’apprendre leur nouvelle compétence si Covid-19 ne les avait pas gardés à l’intérieur.

Il est également apparu qu’un peu moins de la moitié des personnes interrogées ont déclaré avoir besoin de quelque chose sur quoi se concentrer alors que la pandémie se prolongeait.

Et quatre sur 10 étaient désireux de développer un nouveau talent pour injecter du plaisir dans leur vie, selon les chiffres de OnePoll.

En moyenne, il a fallu aux sondés en moyenne quatre mois et demi pour vraiment maîtriser leurs nouvelles compétences.

Huit sur 10 enthousiastes espèrent continuer à pratiquer leurs nouvelles capacités alors même que les restrictions sont levées et que la vie revient à la normale.

Une porte-parole de Samsung a déclaré: «Plus de temps à la maison au cours des douze derniers mois nous a donné une occasion unique d’essayer des choses que nous ne ferions normalement pas.

«Je sais que j’ai eu beaucoup de plaisir à apprendre les dernières tendances de la danse avec mes enfants à la maison pendant le verrouillage.

«Avec l’ouverture du Royaume-Uni, nous voulons donner aux gens la confiance nécessaire pour créer les meilleurs mouvements et contenus à la fois chez eux et dans la vraie vie, quand il est sécuritaire de le faire.

«En utilisant les conseils de Perri et notre Samsung Galaxy A52 5G, les gens peuvent prendre leur nouvel amour de la danse et le partager avec le monde.»

TOP CINQ DANSES SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

1. Le buste vers le bas

2. Le Woah

3. La promenade Cosby

4. Le Swagg Bouncee

5. Le Kangsta Wok

= Le Smeeze

LES MEILLEURS CONSEILS DE PERRI KIELY POUR DANSER COMME UN PRO:

WOW AVEC «THE WOAH»

Pour ceux qui ne le savent pas, « The Woah » est tout au sujet de cette tension dans votre corps, vous voulez passer d’une position glacée à une tension lorsque le rythme tombe dans une chanson.

Une fois que vous avez cela, ajoutez un peu de votre propre épice et vous êtes prêt à partir!

SOYEZ FRAIS AVEC «THE COSBY WALK»

Pour y parvenir, vous voulez marcher comme si vous descendiez des marches… puis imaginez que vous êtes avec vos amis et que vous voulez regarder quelqu’un sans être évident.

Étape, penchez-vous, regardez et boum.

SWING AVEC «THE SWAGG BOUNCEE»

Cela vous oblige à relever vos jambes, à balancer vos hanches d’un côté à l’autre – n’ayez pas peur de doubler la hanche! – et faites-le vôtre.

ET ENFIN, FAITES CONFIANCE

Faites votre truc et amusez-vous.

Voilà de quoi il s’agit.