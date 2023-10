Un cinquième Canadien confirmé mort dans une attaque du Hamas s’est jeté sur une grenade

TEL AVIV, Israël — Le cinquième citoyen canadien confirmé mort dans l’attaque du Hamas contre Israël s’est jeté sur une grenade pour sauver sa petite amie, a déclaré dimanche sa mère.

Ayelet Shachar-Epstein a déclaré que son fils de 21 ans, Netta Epstein, se réfugiait avec sa petite amie dans une pièce sécurisée du kibboutz de Kfar Aza lorsque des hommes armés du Hamas ont fait irruption à l’intérieur.

Ils lui ont tiré dessus et ont lancé l’explosif sur le couple, mais Epstein l’a étouffé avec son corps, a déclaré sa mère à Global News. Sa petite amie, Irene Shavit, a survécu et a ensuite été secourue.

Epstein est né en Israël mais avait la citoyenneté canadienne grâce à sa grand-mère, née à Montréal, a déclaré sa mère, également canadienne. Il a servi dans les Forces de défense israéliennes jusqu’en août.

« Il est vraiment important que le monde sache ce que nous avons vécu », a déclaré Shachar-Epstein. « Les gens qui vivent dans notre kibboutz sont des gens épris de paix et qui tendent la main pour la paix. »

« Et ce qui nous a été fait, c’est un massacre. »

L’Israélo-Canadienne Netta Epstein, 21 ans, et sa mère Ayelet Shachar-Epstein.

Document à distribuer à la famille



Shachar-Epstein a également survécu à l’attaque du 7 octobre en se cachant dans un autre coffre-fort à Kfar Aza. Mais sa mère, son fils et ses deux beaux-frères figuraient parmi les 70 personnes tuées au kibboutz ce jour-là. Un neveu est porté disparu.

Après que les alarmes ont retenti pour la première fois dans le kibboutz près de la frontière avec Gaza vers 6h30 ce matin-là, Shachar-Epstein a envoyé un message à son fils sur WhatsApp, et ils sont restés en contact jusqu’à sa mort.

Ce qui suit est une transcription condensée de leurs messages :

Mère: Grand-mère a été abattue et elle est tuée.

Fils: D’accord. De quoi a-t-elle été tuée ? Était-ce une fusée ou des terroristes ?

Mère: C’étaient des terroristes.

Fils: Putain.

Mère: Les restes de la balle sont à côté d’elle.

Fils: D’accord. Aide grand-père.

Ayelet Shachar-Epstein, à gauche, mère de Netta Epstein, avec sa fille Rona.

Stewart Bell/Nouvelles mondiales



Mère: Et toi?

Fils: Nous tenons le coup.

Mère: Irène a-t-elle peur ?

Fils: Nous avons tous les deux peur.

Mère: Bien sûr, vous êtes. Je t’aime mon garçon.

Fils:

Mère: Appelle-moi maintenant.

Netta Epstein, 21 ans, et sa mère, Ayelet Shachar-Epstein.

Document à distribuer à la famille



Fils: Ce qui se passe. Écris moi.

Mère: Ofir [his uncle, who was the mayor of the municipality] est tué.

Fils: Papa m’a déjà écrit. Comment est-ce arrivé? Savez-vous?

Mère: C’est un terroriste qui lui a tiré dessus.

Fils: Maman, qu’est-ce qui se passe ? Faites-nous un rapport.

Mère: Nous sommes dans le coffre-fort, il est verrouillé. Avez-vous verrouillé ?

Fils: Oui.

Netta Epstein, 21 ans, à gauche.

Document à distribuer à la famille



Mère: Les terroristes sont entrés dans la maison voisine. Et pourrait être dans la maison d’en face.

Fils: Je sais.

Mère: Est-ce qu’ils tirent dans votre quartier ?

Fils: Oui et il y a des cris en hébreu et il y a des tirs massifs et il y a une voiture qui bipe tout le temps et je ne comprends pas ce qui se passe. Ils sont devant mon appartement.

Mère: Ok, ma chérie, tiens Irène fermement. Je t’aime. Les soldats sont en route vers vous.

Fils: On les entend encore.

Incapable de joindre son fils, Shachar-Epstein a plutôt envoyé un message sur le téléphone de sa petite amie. Son fils a répondu, mais elle a ensuite perdu contact avec lui.

Lorsqu’elle a finalement réussi, la petite amie a écrit : Il a été touché par un fusil de chasse et il y avait une grenade et je me cache sous le lit.

