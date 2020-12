Dans une scène de film qui a ébranlé une partie du public chinois, deux soldats américains partagent une étrange plaisanterie.

«Regarde mes genoux!» brouille un soldat joué par Jin Au-Yeung, un rappeur sino-américain connu sous le nom de MC Jin, alors qu’il se promène à l’arrière d’un véhicule militaire. «De quel genre de genoux s’agit-il?»

Un instant plus tard, il répond à sa propre question: «Chi-nese».

La scène a fait sensation en Chine, l’un des plus grands marchés cinématographiques du monde et, à la suite d’une pandémie qui a fermé des salles dans le monde entier, peut-être son plus important.

Le film «Monster Hunter», un film d’action basé sur un jeu vidéo populaire, a été retiré des salles chinoises par son distributeur, qui a promis que la scène serait coupée.