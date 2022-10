Un cinéma ouvre dans la ville du Cachemire après 14 ans mais peu se présentent

Des décennies de conflit meurtrier, d’attentats à la bombe et de campagne brutale de contre-insurrection indienne ont détourné les gens des cinémas, et seulement une douzaine de téléspectateurs se sont alignés pour la première émission du matin, un film d’action de Bollywood “Vikram Vedha”. La salle de 520 places avec trois écrans a été ouverte sous une sécurité élaborée dans la zone de haute sécurité de Srinagar qui abrite également le quartier général régional de l’armée indienne.

Le multiplex a été officiellement inauguré le 20 septembre par Manoj Sinha, le plus haut administrateur de New Delhi au Cachemire. Le cinéma fait partie de la chaîne indienne de multiplex Inox en partenariat avec un homme d’affaires du Cachemire.

Cependant, trois salles de cinéma, soutenues par une aide financière du gouvernement, ont rouvert en 1999 au milieu d’une poussée officielle pour projeter l’idée que la vie était revenue à la normale au Cachemire. Peu de temps après, un attentat à la bombe à l’extérieur d’une salle au cœur de Srinagar a tué un civil et blessé de nombreux autres et l’a refermé. Les Cachemiris fatigués sont en grande partie restés à l’écart et l’autre salle a fermé ses portes en l’espace d’un an. Un théâtre, le Neelam, a résisté jusqu’en 2008.