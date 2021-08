Un cinéma drive-in appartenant à des Noirs né de la pandémie de Covid a l’intention de rester

La pandémie de Covid-19 a radicalement modifié le paysage des petites entreprises aux États-Unis, stimulant certaines tout en écrasant d’autres.

Pour Ayana Morris et Siree Morris, cela représentait une opportunité : ils ont cofondé le cinéma drive-in Newark Moonlight Cinema. Mais même si les vaccinations font que certaines personnes retournent à leurs habitudes d’avant Covid, les Morrises ont déclaré à CNBC qu’ils prévoyaient de développer leur petite entreprise.

Le théâtre éphémère, l’un des rares théâtres appartenant à des Noirs du pays, présente des classiques et des films cultes avec un concentrer sur la mise en valeur des cinéastes et acteurs afro-américains. Cinéma au clair de lune a accueilli plus de 20 000 voitures sur son site inaugural en 2020. Il capitalise sur les protocoles de distanciation liés à la pandémie alors même que les cinémas en salle et les lieux de divertissement se remettent sur pied avec des vaccins désormais largement disponibles aux États-Unis

« Nous sommes en mesure de permettre à nos clients de prendre naturellement une distance sociale … ​​vous pouvez être avec les personnes avec lesquelles vous êtes déjà en quarantaine, vous vous sentez à l’aise avec les personnes avec qui vous vivez », a déclaré Ayana Morris. « Vous descendez dans votre voiture et vous vivez une expérience formidable en regardant un film. »

Apparaissant mercredi sur « The Exchange », les Morrises ont déclaré qu’ils prévoyaient d’étendre l’expérience de divertissement en plein air du cinéma en ajoutant plus de films et de succursales et en améliorant son Concession entreprise.

Moonlight Cinema, qui compte plusieurs sponsors, dont Amazon et Prudential, fonctionne du mercredi au dimanche jusqu’au 31 octobre. Il diffuse des films sur deux écrans de 800 pieds carrés qui diffuseront différents films simultanément, le son étant transmis par la radio de chaque voiture.

Ayana Morris a déclaré qu’elle aimerait voir l’expérience du cinéma drive-in « se moderniser » au-delà de Covid.

« Je sais que les cinémas sont une chose, les ciné-parcs sont une chose », a-t-elle déclaré. « Je pense qu’une belle combinaison d’expériences intérieures et extérieures est la voie intelligente à suivre au 21e siècle. »