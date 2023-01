Un cinéaste nigérian partage des images générées par l’IA de personnes âgées marchant sur la rampe, regardez-les

Les défilés de mode, où des mannequins et des célébrités défilent portant de magnifiques tenues des meilleurs créateurs, ont toujours attiré notre attention. Habituellement, on voit des jeunes monter sur scène dans ces spectacles. Il n’y a pratiquement pas de défilés de mode auxquels les personnes âgées peuvent participer. Un cinéaste nigérian est là pour briser l’idée. Malik Afegbua a créé des ondulations à travers le monde avec ses incroyables images générées par l’IA qui dépeignent les personnes âgées marchant sur la rampe, enfilant les vêtements les plus à la mode.

Malik Afegbua a utilisé le pouvoir de l’intelligence artificielle (IA) pour créer des images étonnantes qui mettent en valeur des personnes appartenant à la communauté africaine prenant la scène, affichant leurs déclarations de style en vogue. Le talentueux cinéaste a nommé sa collection Fashion Show For Seniors, sous les applaudissements de Ruth Carter, la costumière oscarisée des films Black Panther.

Dans la série d’images que Malik a déposées sur Instagram, on peut voir de vieux Africains mettre le feu à la rampe avec leurs promenades. Des vestes ultra-chic aux pardessus vintage, en passant par les vêtements enveloppants non conventionnels et les couvre-chefs et chapeaux par excellence, Malik semble avoir tissé de la magie avec le pouvoir de l’IA. Les expressions puissantes des marcheurs de la rampe, avec des plis et des rides détaillés sur leurs tenues et leur visage respectivement, donnent aux images un aspect tout simplement réaliste.

Plus tôt, dans une interview avec la BBC, Malik a révélé qu’il produit des films documentaires et commerciaux. Il a parlé de la façon dont il veut remettre en question les perceptions de la société concernant la vieillesse. “Je n’ai jamais vu de défilés de mode pour personnes âgées, mais ils existent, alors pourquoi pas ?”, a déclaré Malik.

Pour créer les meilleures représentations artistiques, Malik a dû jongler avec trois générateurs d’images IA pour créer la coupe et la tenue parfaites pour ses modèles artificiels. Ruth a commenté l’un des messages IG de Malik. Elle a écrit : « Qui a créé ça ? Drogue.”

Beaucoup d’autres ont fait l’éloge du talentueux cinéaste, qualifiant son œuvre d’art de “Puissante”, “Dope” et “Magnifique”. “C’est tellement impressionnant et captivant que ça semble surréaliste !!! Travail incroyable Malik », a salué un autre utilisateur. “Vous rendez la vieillesse si sexy”, a lancé un deuxième internaute.

