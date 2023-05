Un cinéaste montréalais documente une course pour sauver les quartiers chinois en voie de disparition en Amérique du Nord

Les quartiers chinois à travers l’Amérique du Nord ne partagent pas seulement un aspect similaire – ils font également face à des menaces existentielles similaires et à des batailles de David contre Goliath pour la survie.

Qu’il s’agisse des résidents du quartier chinois de New York qui protestent contre un projet de méga prison dans leur communauté, ou de la diaspora chinoise de Montréal qui se bat pour sauver des bâtiments patrimoniaux ou qui lutte pour maintenir les restaurants familiaux en vie pendant COVID-19, ces fils communs sont un motif récurrent du documentaire de Karen Cho » Big Fight dans Little Chinatown.

Cho, un Canadien d’origine chinoise de cinquième génération originaire des quartiers chinois de Montréal et de Vancouver, documente comment ces poches urbaines de culture chinoise à travers l’Amérique du Nord font face à des pressions similaires de la gentrification. Dans une interview, Cho a déclaré que les quartiers sont des cibles de choix pour le réaménagement en raison de leur âge et de leur proximité avec le centre-ville, mais aussi de ce qu’elle appelle « l’intersection du racisme et de l’urbanisme ».

Les projets de rénovation urbaine, a-t-elle dit, sont situés de manière disproportionnée dans les communautés racialisées ou immigrantes.

« Encore et encore et encore, où que se trouve le Chinatown, ce sont des quartiers où les autoroutes sont traversées, des rails légers et des stades y sont déposés, des prisons y sont installées », a-t-elle déclaré lors d’un entretien téléphonique.

« (Ce sont) les priorités ou les choix que la ville fait de qui peut rester et qui est déplacé. »

La ville natale de Cho, Montréal, est au centre du documentaire, qui, selon elle, ne faisait pas partie de son plan initial. Elle s’était longtemps inquiétée des tours de condos de luxe qui poussaient aux portes du quartier chinois de Montréal, mais sa conception initiale était de se concentrer sur les plus grands quartiers chinois du continent, dans des endroits comme Vancouver et New York.

Cela a changé en 2021, lorsque la nouvelle a été annoncée qu’un promoteur avait acheté des bâtiments dans l’un des blocs les plus historiques du quartier chinois de Montréal, y compris le bâtiment Wings, du nom d’une usine de nouilles qui y opérait depuis longtemps.

« Le bâtiment de nouilles Wings a été acheté et j’ai eu beaucoup de mal », a-t-elle déclaré. « Je ne pouvais pas concilier cette idée que j’allais filmer l’effacement de mon propre Chinatown. »

Cho était membre du groupe de travail du quartier chinois de Montréal, formé en réponse aux pressions du développement. Début 2022, les militants ont remporté une bataille importante lorsque la province a signé un avis officiel accordant le statut de patrimoine au « noyau institutionnel » de Chinatown ainsi qu’à deux de ses bâtiments les plus connus, dont l’usine Wings. Ce statut protège les bâtiments contre la démolition ou la modification significative sans autorisation.

Elle a dit que le déménagement était une bonne première étape pour protéger ce qui reste du quartier chinois de Montréal, qui, selon elle, était «à un projet de condos» de l’effacement complet après des décennies de projets de réaménagement urbain qui avaient déjà conduit à la démolition de tous les bâtiments où sa famille avait jamais vécu ou travaillé.

Cependant, le film de Cho montre clairement que sauver les quartiers chinois ne se résume pas à la préservation des bâtiments ou de leurs façades.

Une grande partie de son documentaire montre la vie quotidienne des habitants du quartier chinois dans des endroits comme Montréal, Vancouver et New York : des propriétaires d’entreprises préparant de la nourriture à vendre, des jeunes répétant une danse du dragon, des personnes âgées se rassemblant dans des parcs. Elle a dit qu’elle voulait montrer que les quartiers chinois ne sont pas seulement des lieux de vente de souvenirs et de dim sum aux touristes, mais aussi des espaces communautaires, des activités et une culture importants pour les personnes qui y vivent.

Il était tout aussi important, a-t-elle dit, de briser la « façade touristique » et de raconter l’histoire du point de vue des résidents. « Je suis beaucoup d’entreprises intergénérationnelles, des gens qui sont là depuis longtemps, mais au lieu d’être des touristes qui regardent par la vitrine, c’est comme s’ils regardaient de l’intérieur pour voir les changements dans leur quartier. ”

La tournée cinématographique de Cho l’a emmenée à travers l’Amérique du Nord, avec des arrêts à Montréal, Vancouver, Winnipeg et Los Angeles. Les arrêts comprennent une projection au Edmonton Chinatown Multi-Cultural Centre dimanche et au cinéma Hot Docs à Toronto le 30 mai. Le documentaire est également prévu pour être diffusé sur TVO et Radio-Canada.

Elle a déclaré que la plupart de ses projections ont lieu dans les quartiers chinois, où elle a eu l’occasion de parler avec des dirigeants communautaires de leurs efforts pour préserver leurs quartiers. La réponse, a-t-elle dit, l’a laissée pleine d’espoir.

« Il y a une tradition de résistance de 150 ans dans ces quartiers, et je l’ai vu de mes propres yeux », a-t-elle déclaré. Voir ces « poches de résistance » lui a rappelé la force de ces communautés, malgré les obstacles qui se dressent contre elles.

« Chinatown est vraiment comme ce genre de brin d’herbe qui pousse dans le ciment », a-t-elle déclaré. « Vous savez, ce n’est pas censé être là, mais c’est en plein essor. »