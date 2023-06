Le réalisateur nominé aux Oscars Christopher Nolan a déclaré dans une interview que l’avènement de la technologie de l’intelligence artificielle (IA) n’a reçu une telle attention médiatique frénétique que parce qu’elle représente une menace pour la carrière des journalistes.

Dans une interview au magazine Wired publiée mardi, le cinéaste anglo-américain a déclaré que les dangers potentiels de l’IA étaient apparents depuis un certain temps, en particulier dans des contextes militaristes. Mais avec le développement de chatbots faciles à utiliser comme ChatGPT ou Google Bard, Nolan dit que les médias se sont penchés sur l’alarmisme parce que la technologie constitue une menace existentielle pour leurs moyens de subsistance.

« La croissance de l’IA en termes de systèmes d’armes et les problèmes qu’elle va créer sont très apparents depuis de nombreuses années », Nolan a déclaré au magazine. « Peu de journalistes ont pris la peine d’écrire à ce sujet. Maintenant qu’il y a un chatbot qui peut écrire un article pour un journal local, c’est soudain la crise.

La sortie publique de ChatGPT l’année dernière a suscité un large débat public sur les utilisations – et les dangers potentiels – de la technologie d’IA « générative », qui parcourt de vastes quantités de données en ligne et présente le contenu aux utilisateurs d’une manière « humaine ».

Ses partisans ont souligné l’efficacité de l’IA dans l’exécution de diverses tâches, telles que la recherche universitaire, tandis que les critiques soulignent le type de scénarios Doomsday proposés par Skynet dans le film « Terminator 2 » ; quelque chose que Nolan connaîtra sans aucun doute.















Mais alors que Nolan tient à rejeter l’éclat des médias comme étant quelque peu intéressé, il admet que la plus grande menace n’est pas posée par l’IA elle-même, mais plutôt par la façon dont l’humanité s’y adapte. « Le plus grand danger de l’IA est que nous lui attribuons ces caractéristiques divines et que nous nous laissons donc tirer d’affaire », il a dit. « Nous devons le voir comme un outil. La personne qui l’utilise doit toujours assumer la responsabilité de l’utilisation de cet outil.

Il a continué: « Si nous accordons à l’IA le statut d’être humain, comme nous l’avons fait légalement à un moment donné avec les entreprises, alors oui, nous allons avoir d’énormes problèmes. »

Ce sont ces «problèmes potentiellement énormes» qui traversent les médias depuis plusieurs mois. En mai, Geoffrey Hinton, largement considéré comme l’un des « parrains » de la technologie de l’IA, a démissionné de son poste chez Google et a lancé une campagne médiatique pour avertir de ses dangers. Des leaders d’opinion Big Tech comme Elon Musk et Steve Wozniak faisaient partie de plusieurs personnalités de l’industrie qui ont cosigné une lettre qui, en partie, appelait à une réglementation agressive du secteur de l’IA.

Mais alors que l’intelligence artificielle pourrait offrir aux cinéastes des opportunités d’obtenir des effets auparavant limités uniquement par les limites de leur propre imagination, Nolan dit qu’il est heureux de regarder de côté.

« Je suis, vous savez, vraiment le vieux cinéaste analogique moisi, » il a dit. « Je tourne sur pellicule. »