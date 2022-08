Un cinéaste et un auteur local réagissent à de nouvelles preuves ADN dans l’affaire Chester Weger – Shaw Local

Le cinéaste derrière le documentaire HBO nominé aux Emmy Awards “The Murders at Starved Rock” souhaite qu’il y ait plus d’un échantillon de cheveux de preuve après 60 ans.

Après qu’il a été révélé lundi au tribunal du comté de La Salle, un échantillon de cheveux trouvé sur le gant de l’une des victimes des meurtres de Starved Rock en 1960 contenait l’ADN d’un homme, et ce n’était pas Chester Weger, David Raccuglia pense que l’affaire est close. est toujours dans la balance.

Bien qu’il ne soit pas contre d’autres tests ADN et en soutienne davantage, il n’est pas sûr de ce qui a été gagné avec cette mèche de cheveux.

“J’aimerais connaître la vérité dans cette affaire et je ressens pour les familles”, a déclaré Raccuglia qui a raconté le documentaire de HBO et a fourni une grande partie des images. «La fermeture est importante, vous savez? Je ne pense tout simplement pas que tout ce qui s’est passé (lundi) soit un nouvel événement.

Chester Weger (assis), sa famille et son avocat Andy Hale prennent la parole devant le complexe gouvernemental du comté de La Salle le lundi 1er août 2022 à Ottawa. (Scott Anderson)

Raccuglia, dont le père était le procureur principal lors du procès pour meurtre de 1960, a déclaré à un moment donné que le bar devait cesser de bouger. Il doit y avoir une conclusion et ce qu’il n’aime pas, c’est de n’avoir que le test ADN après des décennies. Il pense également que l’avocat de Weger, Andy Hale, voudra que plus de tests soient effectués.

Raccuglia a déclaré qu’il n’avait pas d’opinion bien arrêtée dans les deux sens pour le moment sur l’innocence ou la culpabilité de Weger. Son opinion appartient à la justice, après avoir passé beaucoup de temps à réexaminer lui-même l’affaire.

“La famille Weger est la personne la plus gentille et ils croient vraiment, vraiment que Chester est innocent”, a déclaré Raccuglia. “Ils ont un engagement majeur à effacer son nom et ce sont vraiment des gens gentils et bons.”

L’auteur de “Starved Rock Murders”, Steve Stout, a déclaré qu’il soutenait les jurys, les juges, les tribunaux et les familles en croyant les aveux initiaux de Weger.

“Je crois qu’une véritable recherche de justice inclurait des preuves qui ont été utilisées et présentées devant le jury lors du procès”, a déclaré Stout. « Nous n’avons pas vu les avocats tester les jumelles ? L’appareil photo? Pourquoi n’ont-ils pas testé l’arme du crime ? Pourquoi n’ont-ils pas testé les fournitures trouvées sur les corps des femmes ? »

Stout a déclaré que ce sont les matériaux que Weger a admis avoir touchés dans ses multiples aveux.

Weger a avoué le crime sept fois et reste condamné, a déclaré Stout. Weger a depuis rétracté ces aveux, affirmant qu’il avait été contraint de faire ces déclarations.

“Il était en arrêt de travail au moment exact des meurtres”, a déclaré Stout. “Le seul moment où il s’est absenté du travail toute la journée, c’est pendant la période des meurtres.”

Stout a déclaré qu’il avait prédit il y a des mois que ce serait un effort pour confondre les gens en disant que l’ADN de Weger ne fait pas partie des preuves, dans le but de dire que Weger ne peut pas être coupable du crime.

Stout a également remis en cause la chaîne de possession de cette mèche de cheveux.

“Cette preuve a passé 60 ans au dernier étage du palais de justice du centre-ville”, a déclaré Stout. « Ils ont amené des secrétaires. Ils ont amené des gens dans cette pièce pour voir les preuves des grands meurtres de Starved Rock. J’ai passé huit heures dans cette pièce à deux reprises.

L’ADN recueilli et examiné comprenait des mégots de cigarettes, des cheveux et des morceaux de ficelle recueillis à divers endroits sur les lieux du crime.