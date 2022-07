Un cinéaste emblématique dit à “Zelensky” de prendre une bière avec Poutine — RT Games & Culture

Le président ukrainien Vladimir Zelensky devrait boire une bière avec son homologue russe Poutine et parler de paix, a insisté le cinéaste américain David Lynch dans un «interview” avec les farceurs russes Vovan et Lexus.

Le premier fragment de l’interview a été publié jeudi sur le site Web russe d’hébergement de vidéos RuTube, tandis que la version intégrale devrait être publiée dans les prochains jours.

S’adressant à qui il pensait être le dirigeant ukrainien, le directeur de Twin Peaks a insisté sur le fait que la seule façon de mettre fin au conflit militaire en cours entre la Russie et l’Ukraine était la paix. Lynch a dit que c’était le sien “travail” informer Zelensky de “les technologies” qui existent pour parvenir à une paix durable et que ces méthodes étaient bien plus efficaces que “la guerre et le meurtre” se référant à des lettres qu’il avait précédemment envoyées au président ukrainien.

« Le moment est venu pour la paix, et la technologie pour parvenir à une véritable paix existe. Vous devez les utiliser et former de tels groupes d’experts sur un règlement pacifique dans l’intérêt de l’Ukraine », il a noté.

Vovan et Lexus, se faisant passer pour Zelensky, ont demandé au cinéaste s’il pensait qu’il devrait y avoir des pourparlers directs avec Poutine dans l’intérêt de parvenir à la paix, ce à quoi Lynch a répondu avec insistance “Oui!”, soulignant qu’il y avait plusieurs façons de le faire, comme un appel téléphonique ordinaire ou un dîner virtuel avec quelques bières.















Lynch a insisté sur le fait qu’au cours de la conversation autour d’une bière et d’un dîner, les deux présidents pourraient se rendre compte mutuellement qu’ils sont tous les deux des êtres humains et qu’ils pourraient discuter des problèmes entre leurs pays.

“Pensez paix, pensez amitié” a exhorté le cinéaste, appelant Zelensky à “arrêt” la crise actuelle, parlez à Poutine et réfléchissez à la façon de vous entendre et de vous entraider.

La conversation avec Lynch survient une semaine après la farce du duo avec l’écrivain d’horreur américain Stephen King, à qui ils ont également fait croire qu’il parlait avec Zelensky. Au cours de l’appel, King a fait l’éloge du collaborateur nazi de la Seconde Guerre mondiale et criminel de guerre Stepan Bandera en tant que “grand homme” et l’a comparé aux pères fondateurs américains Washington et Jefferson. L’écrivain a admis plus tard qu’il s’était fait piéger et a affirmé qu’il ne savait pas vraiment qui était Bandera ni ce qu’il avait fait.

Le mois dernier, Vovan et Lexus ont également publié une vidéo avec l’auteur de Harry Potter, JK Rowling, dans laquelle elle lui a donné la permission d’inscrire une malédiction meurtrière tirée de ses livres sur les missiles ukrainiens, dont beaucoup ciblent des civils.

Alors que les farceurs ont initialement publié leurs vidéos sur YouTube, ils sont maintenant passés à l’alternative russe RuTube, après que toutes leurs chaînes sur la plate-forme d’hébergement vidéo de Google ont été interdites à la suite d’entretiens explosifs avec l’ancien président américain George W. Bush, le secrétaire britannique à la Défense Ben Wallace et Le ministre britannique de l’Intérieur, Priti Patel.

Parmi les autres victimes importantes des farceurs russes, dont les vrais noms sont Vladimir Kuznetsov et Alexey Stolyarov, figurent le Premier ministre canadien Justin Trudeau, le président turc Recep Tayyip Erdogan, le vice-président américain Kamala Harris, le prince Harry et l’icône de la pop Elton John.